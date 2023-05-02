На каждый ракетный удар российские оккупанты получат наш ответ. Об этом в вечернем обращении сказал президент Владимир Зеленский.

Он сообщил, что сегодня в селе Лизуновка Черниговской области российская авиабомба разрушила еще одну украинскую школу, а также забрала жизнь 14-летнего мальчика.

— Павлоград Днепропетровской области. Ракеты террористов унесли жизни двух людей, совсем молодых ребят. Мои соболезнования семьям! Еще сорок человек — женщины, дети, мужчины — получили помощь после ранений и травм. На каждый такой удар российские оккупанты получат наш ответ, — сказал президент.

Зеленский поблагодарил всех воинов, которые защищают наше государство, отбивают российские штурмы и уничтожают оккупантов.

Сегодня президент провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, а также с главой правительства Новой Зеландии Крисом Гипкинсом.

— Поблагодарил за принципиальность в защите международного права — Новая Зеландия часто является среди лидеров в санкционных ограничениях. Поблагодарил и за участие Новой Зеландии в подготовке наших воинов. Договорились работать над большей консолидацией стран Тихоокеанского региона для защиты международных правил, — сказал Владимир Зеленский.

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