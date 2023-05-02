На кожен ракетний удар російські окупанти отримають нашу відповідь. Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський.

Він повідомив, що сьогодні у селі Лизунівка Чернігівської області російська авіабомба зруйнувала ще одну українську школу, а також забрала життя 14-річного хлопчика.

– Павлоград Дніпропетровської області. Ракети терористів забрали життя двох людей, зовсім молодих хлопців. Мої співчуття родинам! Ще сорок людей – жінки, діти, чоловіки – отримали допомогу після поранень і травмувань. На кожен такий удар російські окупанти отримають нашу відповідь, – сказав президент.

Зеленський подякував всім воїнам, які захищають нашу державу, відбивають російські штурми та знищують окупантів.

Сьогодні президент провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, а також з очільником уряду Нової Зеландії Крісом Гіпкінсом.

– Подякував за принциповість у захисті міжнародного права – Нова Зеландія часто є серед лідерів у санкційних обмеженнях. Подякував і за участь Нової Зеландії в підготовці наших воїнів. Домовилися працювати над більшою консолідацією країн Тихоокеанського регіону для захисту міжнародних правил, – сказав Володимир Зеленський.

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