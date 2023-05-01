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Малиновская Ангелина, редактор ленты

В Черном море РФ увеличила количество ракетоносителей — ОК Юг

В Черном море РФ увеличила количество ракетоносителей — ОК Юг

В Черном море с уменьшением силы шторма вражеская корабельная группировка из 11 кораблей пополнена 2 подводными ракетоносителями. Суммарный залп Калибров до 8 единиц.

Об этом сообщил спикер ОК Юг Владислав Назаров.

– На фоне активности стратегической авиации следует быть очень внимательными к сигналам воздушной тревоги. Не пренебрегайте собственной безопасностью, переходите в укрытие. Берегите себя! – написал он в Telegram.

Напомним, что поздно вечером 30 апреля в Днепропетровской области прогремели мощные взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 431-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Война в Украине, Кораблі, Ракета, Ракетные удары России, Російська агресія, Черное море
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