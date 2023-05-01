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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У Чорному морі РФ збільшила кількість ракетоносіїв – ОК Південь

У Чорному морі РФ збільшила кількість ракетоносіїв – ОК Південь

У Чорному морі зі зменшенням сили шторму вороже корабельне угруповання з 11 кораблів поповнено 2 підводними ракетоносіями. Сумарний залп Калібрів до 8 одиниць.

Про це повідмив спікер ОК Південь Владислав Назаров.

– На тлі активності стратегічної авіації слід бути дуже уважними до сигналів повітряної тривоги. Не нехтуйте власною безпекою, переходьте в укриття. Бережіть себе! – написав він у Telegram.

Нагадаємо, що пізно ввечері 30 квітня у Дніпропетровській області прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 431-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні, Кораблі, Ракета, Ракетні удари Росії, Російська агресія, Чорне море
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