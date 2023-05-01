Украина наладила три линии по обслуживанию и ремонту военной техники. И некоторые запчасти для западного вооружения научились качественно производить украинские специалисты.

Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью, показанном в эфире телемарафона Єдині новини.

По его словам, одной из ключевых тем на переговорах с партнерами, в частности в формате Рамштайн, является обслуживание военной техники и обеспечение запчастями.

Как объяснил Резников, первая линия обслуживания техники подразумевает простой текущий ремонт на поле боя. Министр заверил, что украинские экипажи обучены и знают, как это делать.

– Наша задача – обеспечить их запчастями. Некоторые запчасти мы уже даже производим на украинском рынке для западной техники. Наши предприятия, и не только государственные, но и частные, фантастически научились делать некоторые вещи, – подчеркнул Резников.

Глава Минобороны сообщил, что лично держал в руках одну из таких деталей для американской самоходной гаубицы М109, изготовленной украинскими специалистами. По словам Резникова, она была “лучше, чем оригинал”.

Вторая линия ремонта предполагает обслуживание техники на украинских предприятиях не слишком далеко от линии фронта, в тех городах, где для этого есть индустриальные возможности. Речь идет о более сложном ремонте.

Резников отметил, что украинские инженеры и техники научились производить ремонт и среднего уровня сложности. Но для этого также требуются запчасти и чертежи. Кроме того, постоянно происходят переговоры с партнерами о разрешениях и лицензиях.

– Третий – сложный ремонт, например электроники, мы вынуждены отправлять за границу. Для этого построено несколько хабов в странах-партнерах, – заявил Резников.

Он напомнил, что был подписан меморандум о создании хаба в Польше для ремонта танков Leopard 2. По мнению Резникова, там же будет происходить и ремонт танков Leopard 1.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.