За время полномасштабной войны предприятия государственного концерна Укроборонпром пережили десятки атак со стороны оккупационной армии РФ.

Об этом рассказала пресс-секретарь Укроборонпрома Наталья Сад ведущей Вікна-новини Яне Брензей в эфире телемарафона Єдині новини.

По ее словам, речь идет о более чем 150 ударах по оборонным предприятиям. Обычно прилеты и масштабы разрушений не озвучиваются.

– Но, несмотря на то, что вы этого не слышите и не видите, они (удары РФ по предприятиям. — Ред.) происходят. Чуть ли не еженедельно мы имеем такие трагические для нашей отрасли случаи. Но вместе с тем это не остановило наше производство, — подчеркнула спикер.

Она уточнила, что Укроборонпром рассредоточил производство “широко и масштабно” по Украине и за ее пределами. Это позволило продолжать производство вооружения для украинской армии, хотя и существенно усложнило логистику.

Концерн тесно сотрудничает с правоохранительными органами, оказывает содействие следствию, если вражеских корректировщиков обнаруживают среди работников оборонных предприятий.

Исторический максимум: над чем работает Укроборонпром

Наталья Сад отметила, что, несмотря на атаки РФ, концерн за месяцы полномасштабной войны “выжал свой исторический максимум”.

Основным достижением Укроборонпрома за это время спикер назвала запуск производства целой линейки различных боеприпасов.

– Основное – это то, что мы научились производить боеприпасы, которые не делали на протяжении всех лет независимости Украины. Оказывается, что у нас был потенциал это делать. И только во время полномасштабного вторжения мы развернули мощное производство практически всей линейки боеприпасов, — заявила она.

Наталья Сад уточнила, что речь идет в основном “о советском калибре” для артиллерии и танков, которые достались “в наследство” со времен существования СССР.

Укроборонпром и подчиняющиеся ему предприятия развернули производство:

мин калибров 82 мм и 120 мм;

артиллерийских снарядов калибров 122 и 152 мм;

танковых снарядов 125 мм.

Производство запускается в кооперации со странами-партнерами. В то же время, в концерне признают, что имеющихся объемов еще недостаточно для того, чтобы решить проблему так называемого снарядного голода на фронте.

– То, что мы сделали, это историческое решение, но очевидно, что этого далеко недостаточно, чтобы вести так называемое паритетное сражение, отвечать тем количеством снарядов, которые прилетают по нашим позициям, — объяснила спикер.

Она заверила, что Укроборонпром работает над решением этой проблемы, ежемесячно объемы производства растут. Но без помощи международных партнеров Украине сегодня не обойтись.

Оружие натовского образца

По словам Натальи Сад, во время полномасштабной войны Украина смогла начать движение в сторону вооружения, отвечающего стандартам НАТО.

Спикер заверил, что Укроборонпром готов производить боеприпасы и технику натовского образца.

Она уточнила, что сейчас появился шанс переоснастить армию, системно перестроить весь оборонно-промышленный комплекс. Кроме того, задача концерна – настроить мощности так, чтобы обслуживать вооружение, предоставляемое западными союзниками.

– В целом есть концепт: все, что может быть отремонтировано на линии столкновения, должно быть отремонтировано там. Ибо это короткое логистическое “плечо”. Все, что требует более сложного ремонта, должно быть транспортировано в тыл и там приведено в боеспособное состояние. А если речь идет об очень тяжелых случаях, требующих вмешательства страны-производителя, то это должно транспортироваться за пределы страны, — рассказала пресс-секретарь.

По словам Натальи Сад, в планах – достичь того уровня, чтобы техника, изготовленная совместно с партнерами, поступила на вооружение не только Вооруженных сил Украины, но и армий стран НАТО.

Как известно, Украина и Польша недавно договорились о совместном производстве 125-мм снарядов для танков.

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