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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

В Україні виготовляють деякі запчастини для західної військової техніки – Резніков

Олексій Резніков
Фото: УНІАН

Україна налагодила три лінії обслуговування та ремонту військової техніки. І деякі запчастини для західного озброєння навчилися якісно виготовляти українські фахівці.

Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю, яке було показано в ефірі телемарафону Єдині новини.

За його словами, однією з ключових тем під час переговорів із партнерами, зокрема у форматі Рамштайн, є обслуговування військової техніки та забезпечення запчастинами.

Як пояснив Резніков, перша лінія обслуговування техніки передбачає простий поточний ремонт на полі бою. Міністр запевнив, що українські екіпажі навчені та знають, як це робити.

– Наше завдання – забезпечити їх запчастинами. Деякі запчастини ми вже навіть виготовляємо на українському ринку для західної техніки. Наші підприємства, і не тільки державні, а й приватні, фантастично навчилися робити деякі речі, – наголосив Резніков.

Глава Міноборони повідомив, що особисто тримав у руках одну із таких деталей для американської самохідної гаубиці М109, яку виготовили українські фахівці. За словами Резнікова, вона була “кращою, ніж оригінал”.

Друга лінія ремонту передбачає обслуговування техніки на українських підприємствах не дуже далеко від лінії фронту, в тих містах, де для цього є індустріальні можливості. Йдеться про складніший ремонт.

Резніков зазначив, що українські інженери й техніки навчилися робити ремонт і середнього рівня складності. Але для цього також потрібні запчастини та креслення. Крім того, постійно відбуваються переговори з партнерами про дозволи та ліцензії.

Третій – складний ремонт, наприклад електроніки, ми змушені відправляти за кордон. Для цього збудовано декілька хабів у країнах-партнерах, – заявив Резніков.

Він нагадав, що було підписано меморандум про створення хабу в Польщі для ремонту танків Leopard 2. На думку Резнікова, там само відбуватиметься і ремонт танків Leopard 1.

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Війна в Україні, Військова техніка, Міноборони України, Олексій Резніков
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