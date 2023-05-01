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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Вдарили б більшою кількістю, якби могли: Ігнат про нову ракетну атаку РФ

Російська ракета
Фото: УНІАН

У понеділок, 1 травня, під час чергової атаки на Україну російські війська випустили 18 ракет. Окупанти, ймовірно, не використовують більшу кількість ракет через їхній дефіцит.

Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини.

Він уточнив, що ворог здійснив атаку з Каспійського моря двома літаками Ту-160, а також із Мурманської області РФ дев’ятьма літаками Ту-95.

– Загалом було випущено 18 ракет. Ці літаки можуть випускати значно більше ракет. Навіть один Ту-95 може вісім випустити крилатих ракет, а то й більше… Ту-160 приблизно вдвічі більше може нести ракет, ніж Ту-95, – пояснив Ігнат.

За його словами, окупанти застосували ракети Х-101 та Х-555. Повітряні сили ЗСУ знищили 15 ракет.

Ігнат підтвердив, що немасована атака є свідченням того, що РФ дійсно відчуває дефіцит ракет. За його словами, враховуючи ту кількість літаків, яку РФ піднімала в небо 1 травня, залп міг бути значно масштабніший.

– Це є ознака того (дефіциту ракет у РФ. – Ред.). Тому що було б більше – вдарили б більше, якби могли собі дозволити витратити… Противник відпрацював тією кількістю, яку йому було не шкода викинути по наших об’єктах. Це і є ознакою того, що ворог не завдає тих масованих ударів, бо ракет треба ще, – зазначив він.

Як відомо, Росія під ранок випустила крилаті ракети та дрони-камікадзе у бік Києва. Усі ворожі ракети та БпЛА в повітряному просторі столиці були знищені.

Окупанти також обстріляли Дніпропетровську область крилатими ракетами. Там є влучання у житлові будинки, поранено людей.

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Вдарили б більшою кількістю, якби могли: Ігнат про нову ракетну атаку РФ

Війна в Україні, Повітряні сили України, Ракетні удари Росії, Юрій Ігнат
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