Переговори щодо зернової угоди за участі всіх сторін заплановані на завтра – ЗМІ

На завтра, 3 травня, заплановані переговори щодо зернової угоди, яка дозволяє безпечний експорт української агропродукції Чорним морем.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на неназваного українського чиновника.

– Переговори заплановані на завтра. За участі всіх сторін… Сподіваюся, будуть результати,- сказав він.

24 квітня в Міноборони РФ звинуватили Україну в начебто порушенні гарантій у рамках зернової угоди – через вибухи в окупованому Криму. За словами росіян, що це начебто ставить під загрозу подовження зернової угоди після 18 травня.

26 квітня РФ вкотре заблокувала Чорноморський зерновий коридор. Чотири кораблі не змогли покинути порти Чорноморськ, Одеса та Південний. Серед них судно AKDENIZ-M, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН для доставки пшениці до Ефіопії. Ще одне судно чекало на прохід до порту Одеси.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров під час візиту до ООН заявив, що ситуація начебто “зайшла в глухий кут”. Для продовження угоди Москва вимагає від Заходу усунути перешкоди для експорту зерна та добрив з РФ.

Джерело : Reuters

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