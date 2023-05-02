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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Україна отримає від Данії пакет військової допомоги на $250 млн

Україна отримає від Данії пакет військової допомоги на $250 млн

Данія надасть Україні військову допомогу на 1,7 млрд данських крон (близько $250 млн), куди увійдуть протимінні бронемашини, боєприпаси, мостоукладачі та гроші на протиповітряну оборону.

Про це заявив виконувач обов’язків глави данського Міноборони Троельс Лунд Поульсен після засідання комітету із зовнішньої політики.

– Це (пакет допомоги. – Ред.) означає, що ми допомагаємо українській протиповітряній обороні. Це затребувано (в Україні,. – Ред.), – сказав він.

Зазначається, що ця пожертва є найбільшою на сьогодні від Данії та спрямовується для підтримки українського наступу.

– Це допоможе підтримати потенціал, якого не вистачає українській стороні для успішного наступу зараз, коли українці планують повернути території, зайняті росіянами, – сказав Троельс Лунд Поульсен.

Загальна сума данської допомоги Україні сягнула 11 млрд данських крон.

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Розгортання військ Данії в Латвії

Крім того, Данія запропонує НАТО батальйон військовослужбовців для оборони країн Балтії з середини 2024 року.

Очікується, що батальйон складатиметься з 700-1200 солдатів і дислокуватиметься частину року в Латвії і частину – в Данії. Планується, що батальйон дислокуватиметься від чотирьох до шести місяців на рік.

Кілька днів тому 800 данських солдатів повернулися додому з місії в Латвії, оскільки в армії не вистачає ресурсів.

Міністр закордонних справ Ларс Лекке Расмуссен каже, що метою розгортання сил у Латвії є наявність батальйону, готового до перекидання до країн Балтії у кризовій ситуації, з огляду на “нинішню ситуацію з безпекою”.

– На додаток до України, яка є головним пріоритетом, тому що безпека України – це й наша безпека, ми провели сьогодні з Комітетом стратегічну дискусію щодо використання наших військових ресурсів по всьому світу найближчими роками у світлі абсолютно нового ландшафту політики безпеки, де в нас тепер війна в Європі, що, звісно, означає, що ми маємо збільшити нашу присутність там і використати більше ресурсів для територіальної цілісності та розширеної присутності у Балтії, – каже він.

Водночас перекидання данських військ до Латвії означає, що в майбутньому буде скорочено їхню присутність в Іраку. Сили Данії в цій країні замінить інша країна-член НАТО.

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Джерело: DR

Фото: Forsvarsministeriet

Війна в Україні, Військова техніка, Данія
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