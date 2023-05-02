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Юлия Соколова, редактор ленты

Зависит от результатов контрнаступления: Кулеба о предоставлении F-16

Дмитро Кулеба
Фото: МИД

Решение о предоставлении Украине многофункциональных легких истребителей F-16 является вопросом времени. Оно будет связано с результатами контрнаступления украинских военных.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире одного из украинских телеканалов.

Глава МИД выразил убеждение, что наша страна в конце концов получит самолеты F-16.

– Это вопрос времени, и наша работа, чтобы мы сделали это решение как можно более быстрым. Я думаю, что оно будет привязано к решению Соединенных Штатов и будет привязано к результатам контрнаступления – связано, скажем так, с результатами контрнаступления, – отметил Кулеба.

Министр добавил, что получение современных боевых самолетов является одним из трех приоритетов в военной помощи от партнеров. Остальные два – это бронетехника и артиллерийские снаряды.

По словам главы МИД, если бы Украина уже получила истребители F-16, то контрнаступление могло бы быть гораздо более быстрым. Кроме того, можно было бы сохранить больше жизней украинских военнослужащих и мирных людей, страдающих от ракетных атак РФ.

– Но, к сожалению, сегодня я вынужден констатировать, что решения о F-16 нет. Однако мы к нему движемся, – подчеркнул Кулеба.

По мнению министра, если бы самолеты F-16 патрулировали наше небо, то “аэропорт Львова можно было бы спокойно открывать и вообще ни о чем не беспокоиться”.

Как известно, Украина призывает союзников создать авиационную коалицию (по примеру танковой) и предоставить современные боевые самолеты, такие как F-16.

Этот вопрос рассматривался на одиннадцатом заседании Контактной группы по обороне Украины (в формате Рамштайн). Однако США считают, что Украине сейчас больше нужны наземные системы ПВО, которые помогут добиться контроля в небе, а истребители – это длительный процесс.

Как объяснял Дмитрий Кулеба, именно США должны принять первое решение по передаче Украине F-16, чтобы начать процесс. Ведь Соединенные Штаты являются страной-производителем этих самолетов.

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Источник: Завтрак с 1+1

Война в Украине, Винищувач F-16, Истребители для Украины, Дмитрий Кулеба, ВСУ
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