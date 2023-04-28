Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Критически меньше российских: Резников намекнул на приблизительную цифру потерь ВСУ
Насиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы: на Закарпатье задержали мужчину
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
Мировые новости
Юля Захарченко, редактор ленты

США должны принять первое решение о передаче Украине F-16, чтобы начался процесс – Кулеба

Дмитро Кулеба
Фото: МИД

Соединенные Штаты Америки должны согласовать процесс передачи Украине многофункциональных истребителей F-16, поскольку указанные самолеты — это американская технология. Именно Белый дом может дать толчок, чтобы этот процесс начался.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции с главами МИД из государств Северной Европы и Балтии, которая состоялась в Одессе 28 апреля.

— Мы все понимаем, что F-16 — это американская технология. Процесс должен начаться с согласия со стороны США. Я не сомневаюсь, что от них будет это решение, потому что логика войны этого требует, — подчеркнул министр.

Кулеба отметил, что в мире есть страны, которые поддерживают украинскую идею о передаче F-16 и выражают свою готовность рассмотреть этот вопрос.

Глава МИД Кулеба призвал ускорить начало военных учений украинских пилотов на истребителях F-16.

По его словам, это поможет ускорить поставки указанной техники. Для получения преимущества над Россией в небе Украине нужны не только системы противовоздушной обороны, но и боевая авиация, добавил министр.

Читайте также
Сдержат РФ, а не спровоцируют: Кулеба призвал предоставить истребители F-16
Дмитро Кулеба

Война в Украине, Винищувач F-16, Истребители для Украины, Дмитрий Кулеба, Літаки, МЗС України
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Пять продуктов: Польша и Еврокомиссия достигли компромисса по импорту из Украины
Матеуш Моравецький
На сегодня известно о 73 случаях пыток и убийства украинских военнопленных — Офис генпрокурора
шеврон ЗСУ
Компании РФ в Крыму получили указание готовиться к эвакуации работников и семей — ЦНС
США должны принять первое решение о передаче Украине F-16, чтобы начался процесс – Кулеба
Западная артиллерия 155 калибра не подпускает врага к позициям ВСУ – генерал Тарнавский
ЗСУ
Ракетным ударом по дому в Умани убиты трое детей – ОВА
Удар по будинку в Умані 28 квітня 2023
Видео
Ракетная атака 28 апреля: Игнат раскрыл тактику России

В Воздушных силах рассказали, откуда и какие самолеты применила РФ во время ракетной атаки по Украине утром 28 апреля.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Услышала взрыв, все посыпалось: жители дома в Умани рассказали о ракетном ударе
ракетний удар Умань
Почувствовали как трясется дом: очевидцы о первых минутах после удара по дому в Умани
очевидці про атаку
Спецполив, подсветка и стерильность: как функционирует вертикальная ферма в Виннице
США должны принять первое решение о передаче Украине F-16, чтобы начался процесс – Кулеба
Бесплатная помощь женщинам в Николаеве: как работает мобильное пространство Вільна
США должны принять первое решение о передаче Украине F-16, чтобы начался процесс – Кулеба
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь