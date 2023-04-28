США должны принять первое решение о передаче Украине F-16, чтобы начался процесс – Кулеба

Соединенные Штаты Америки должны согласовать процесс передачи Украине многофункциональных истребителей F-16, поскольку указанные самолеты — это американская технология. Именно Белый дом может дать толчок, чтобы этот процесс начался.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции с главами МИД из государств Северной Европы и Балтии, которая состоялась в Одессе 28 апреля.

— Мы все понимаем, что F-16 — это американская технология. Процесс должен начаться с согласия со стороны США. Я не сомневаюсь, что от них будет это решение, потому что логика войны этого требует, — подчеркнул министр.

Кулеба отметил, что в мире есть страны, которые поддерживают украинскую идею о передаче F-16 и выражают свою готовность рассмотреть этот вопрос.

Глава МИД Кулеба призвал ускорить начало военных учений украинских пилотов на истребителях F-16.

По его словам, это поможет ускорить поставки указанной техники. Для получения преимущества над Россией в небе Украине нужны не только системы противовоздушной обороны, но и боевая авиация, добавил министр.

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