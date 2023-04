Наземные системы противовоздушной обороны (ПВО) сейчас являются тем видом вооружения, в котором больше всего нуждается Украина. Они помогут добиться контроля в небе, а поставки западных истребителей – это слишком длительный процесс.

Об этом на пресс-конференции заявили министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли. Общение с прессой состоялось по итогам 11-го заседания Контактной группы по обороне Украины (в формате Рамштайн).

Так, Ллойд Остин, отвечая на вопрос, обсуждалась ли возможность предоставления современных истребителей, заявил, что сейчас приоритетом для Украины являются наземные системы ПВО.

Он добавил, что в ближайшей перспективе Украина должна иметь возможность защищать свою критическую инфраструктуру, граждан и войска во время их перемещений.

Остин выразил мнение, что союзники могут сделать больше в сфере поставок этого вооружения. Глава Пентагона также сообщил, что многие участники сегодняшней встречи поддержали предложение о предоставлении ракет к комплексам ПВО, которые уже получила Украина.

LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III and Chairman of @TheJointStaff Army Gen. Mark A. Milley hold a press conference after the Ukraine Defense Contact Group meeting at @RamsteinAirBase, Germany. https://t.co/nE0TPSwfsy

— Department of Defense ???????? (@DeptofDefense) April 21, 2023