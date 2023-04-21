Наземные системы противовоздушной обороны (ПВО) сейчас являются тем видом вооружения, в котором больше всего нуждается Украина. Они помогут добиться контроля в небе, а поставки западных истребителей – это слишком длительный процесс.

Об этом на пресс-конференции заявили министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли. Общение с прессой состоялось по итогам 11-го заседания Контактной группы по обороне Украины (в формате Рамштайн).

Так, Ллойд Остин, отвечая на вопрос, обсуждалась ли возможность предоставления современных истребителей, заявил, что сейчас приоритетом для Украины являются наземные системы ПВО.

– Мы все считаем, что именно сейчас Украина больше нуждается в наземных средствах ПВО, — отметил Остин.

Он добавил, что в ближайшей перспективе Украина должна иметь возможность защищать свою критическую инфраструктуру, граждан и войска во время их перемещений.

Остин выразил мнение, что союзники могут сделать больше в сфере поставок этого вооружения. Глава Пентагона также сообщил, что многие участники сегодняшней встречи поддержали предложение о предоставлении ракет к комплексам ПВО, которые уже получила Украина.

LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III and Chairman of @TheJointStaff Army Gen. Mark A. Milley hold a press conference after the Ukraine Defense Contact Group meeting at @RamsteinAirBase, Germany. https://t.co/nE0TPSwfsy — Department of Defense ???????? (@DeptofDefense) April 21, 2023

Генерал Марк Милли также заявил, что сейчас наиболее важно – “обеспечить надежность ПВО” для Украины, чтобы зенитные системы могли поражать цели на разной высоте.

Милли выразил мнение, что поставки многофункциональных истребителей F-16 являются больше вопросом политики, который поднимают разные политические деятели. А с военной точки зрения задача Украины состоит в установлении контроля над воздушным пространством. И эту цель можно быстрее достичь наземными системами ПВО.

– Задача – контролировать воздушное пространство. Этого можно достигать разными способами. Сейчас наиболее экономически эффективный и быстрый способ для Украины – это ПВО, — подчеркнул Милли.

Генерал обратил внимание, что за более чем год полномасштабной войны украинской армии удавалось успешно сдерживать авиацию РФ. Поэтому российские оккупанты в большинстве наносят удары по Украине ракетами со своей территории.

– Почему это происходит? Потому что украинцы сбивают российские самолеты. Россияне аккуратны из-за успешного использования украинцами ПВО, — добавил Милли.

Именно поэтому, по его словам, важнейшей военной задачей сейчас является предоставление Украине мощных систем ПВО для защиты воздушного пространства. Что касается истребителей, то “нужны длительные учения для пилотов”.

Генерал уточнил, что для вывода украинской авиации на уровень, сопоставимый с российским, “требуются серьезные усилия большого количества стран”.

– И такие решения могут быть приняты, а могут и нет, в будущем. Но прямо сейчас первоочередная необходимость – это ПВО, — подытожил Милли.

Ранее в НАТО не исключали предоставления Украине истребителей F-16, однако конкретные решения пока не приняты.

Министр обороны Украины Алексей Резников предлагал иностранным специалистам, в частности пилотам, приехать работать в нашу страну.

Источник: Минобороны США

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