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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Залежить від результатів контрнаступу: Кулеба про надання F-16

Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Рішення про надання Україні багатофункціональних легких винищувачів F-16 є питанням часу. Воно буде пов’язане з результатами контрнаступу українських військових.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі одного з українських телеканалів.

Очільник МЗС висловив переконання, що наша країна зрештою отримає літаки F-16.

– Це питання часу, і наша робота, щоб ми зробили це рішення якомога швидшим. Я думаю, що воно буде прив’язане до рішення Сполучених Штатів і буде прив’язане до результатів контрнаступу – пов’язане, скажімо так, із результатами контрнаступу, – зазначив Кулеба.

Міністр додав, що отримання сучасних бойових літаків є одним із трьох пріоритетів у військовій допомозі від партнерів. Інші два – це бронетехніка та артилерійські снаряди.

За словами глави МЗС, якби Україна вже отримала винищувачі F-16, то контрнаступ міг би бути набагато швидшим. Крім того, можна було б зберегти більше життів українських військовослужбовців та мирних людей, які страждають від ракетних атак РФ.

– Але, на жаль, сьогодні я вимушений констатувати, що рішення про F-16 немає. Проте ми до нього рухаємося, – наголосив Кулеба.

На думку міністра, якби літаки F-16 патрулювали наше небо, то “аеропорт Львова можна було б спокійно відкривати і взагалі ні про що не турбуватися”.

Як відомо, Україна закликає союзників створити авіаційну коаліцію (за прикладом танкової) та надати сучасні бойові літаки, такі як F-16.

Це питання розглядалося на одинадцятому засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі Рамштайн). Однак США вважають, що Україні зараз більше потрібні наземні системи ППО, які допоможуть досягнути контролю в небі, а винищувачі – це тривалий процес.

Як пояснював Дмитро Кулеба, саме США мають ухвалити перше рішення щодо передання Україні F-16, щоб розпочався процес. Адже Сполучені Штати є країною-виробником цих літаків.

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Джерело: Сніданок с 1+1

Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Дмитро Кулеба, ЗСУ
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