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Татьяна Забожко, редактор ленты

Россияне убили троих работников облэнерго в Херсонской области

РСЗВ Смерч армії РФ

Днем 3 мая российская армия после обстрела Токаревки открыла огонь по Степановке, Михайловке, Гавриловке, Тягинке и Ивановке Херсонской области.

Ударом из реактивных систем залпового огня по Степановке оккупанты убили троих работников облэнерго.

Двое энергетиков погибли на месте обстрела, еще один – в карете скорой.

– Российские террористы подло обстреляли работников облэнерго, когда те выполняли аварийно-восстановительные работы, – сообщил в комментарии ведущему ICTV Вадиму Карпьяку в эфире национального телемарафона Єдині новини руководитель областной военной администрации Александр Прокудин.

В Михайловке, Гавриловке, Тягинке обстрелом повреждены жилые помещения. Пострадавших, к счастью, нет.

В Ивановке ранен 61-летний местный житель.

Напомним, что в Токаревке во время утренних обстрелов от травм, несовместимых с жизнью, на собственном подворье погиб 47-летний мужчина.

По словам руководителя областной военной администрации Александра Прокудина, количество вражеских обстрелов области из разных видов вооружения заметно возросло за последние две недели.

Больше всего россияне атакуют Херсонскую область управляемыми авиабомбами.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 434-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Минобороны России

Херсонская область
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