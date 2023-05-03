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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Росіяни вбили трьох працівників обленерго на Херсонщині

РСЗВ Смерч армії РФ

Удень 3 травня російська армія після обстрілу Токарівки відкрила вогонь по Степанівці, Михайлівці, Гаврилівці, Тягинці та Іванівці Херсонської області.

Ударом із реактивних систем залпового вогню по Степанівці окупанти вбили трьох працівників обленерго.

Степанівка

Двоє енергетиків загинули на місці обстрілу, ще один – у кареті швидкої.

– Російські терористи підло обстріляли працівників обленерго, коли ті саме виконували аварійно-відновлювальні роботи, – повідомив у коментарі ведучому ICTV Вадиму Карп’яку в ефірі національного телемарафону Єдині новини керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

У Михайлівці, Гаврилівці, Тягинці обстрілом пошкоджено житлові приміщення. Постраждалих, на щастя, немає.

Токарівка, Тягинка

В Іванівці поранено 61-річного місцевого жителя.

Нагадаємо, що в Токарівці під час ранкового обстрілу від травм, несумісних із життям, на власному подвір’ї загинув 47-річний чоловік.

За словами керівника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, кількість ворожих обстрілів області з різних видів озброєння помітно зросла протягом останніх двох тижнів.

Найбільше росіяни атакують Херсонщину керованими авіабомбами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 434-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Міноборони Росії

Херсонська область
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