Татьяна Забожко, редактор ленты
Трое погибших, пятеро раненых: РФ ударила по гипермаркету в Херсоне
Около 11:00 3 мая армия РФ нанесла удар по единственному гипермаркету, который сейчас работает в Херсоне.
Оккупанты убили троих человек, еще пятеро ранены.
Среди них – работники и посетители заведения.
Все оперативные службы на месте оказывают помощь людям.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 434-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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