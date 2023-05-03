Около 11:00 3 мая армия РФ нанесла удар по единственному гипермаркету, который сейчас работает в Херсоне.

Оккупанты убили троих человек, еще пятеро ранены.

Среди них – работники и посетители заведения.

Все оперативные службы на месте оказывают помощь людям.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 434-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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