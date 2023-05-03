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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Троє загиблих, п’ятеро поранених: РФ ударила по гіпермаркету в Херсоні

Обстріл Херсону 3 травня 2023

Близько 11:00 3 травня армія РФ завдала удару по єдиному гіпермаркету, який нині працює в Херсоні.

Окупанти вбили трьох людей, ще п’ятеро поранені.

Серед них – працівники та відвідувачі закладу.

Усі оперативні служби на місці надають допомогу людям.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 434-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Новини Херсону, Херсон
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