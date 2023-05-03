В Бахмуте продолжаются ожесточенные бои, ситуация на фронте остается статичной — Пентагон
ВСУ продолжают отбивать атаки российских оккупантов, особенно тяжелые бои продолжаются на Бахмутском направлении.
В целом ситуация вдоль линии фронта является статичной, поскольку ни одна из сторон не имеет контроля над существенными территориями.
Об этом во время брифинга сказал спикер Пентагона генерал Патрик Райдер.
— Мы продолжаем наблюдать за тяжелыми боями в Бахмуте, — отметил представитель оборонного ведомства США.
По его словам, в определенный период времени на Бахмутском направлении можно было наблюдать ослабление напряженности.
— В основном вдоль линии фронта ситуация продолжает оставаться статичной, — сказал Райдер.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 434-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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