В Бахмуте продолжаются ожесточенные бои, ситуация на фронте остается статичной — Пентагон

ВСУ продолжают отбивать атаки российских оккупантов, особенно тяжелые бои продолжаются на Бахмутском направлении.

В целом ситуация вдоль линии фронта является статичной, поскольку ни одна из сторон не имеет контроля над существенными территориями.

Об этом во время брифинга сказал спикер Пентагона генерал Патрик Райдер.

— Мы продолжаем наблюдать за тяжелыми боями в Бахмуте, — отметил представитель оборонного ведомства США.

По его словам, в определенный период времени на Бахмутском направлении можно было наблюдать ослабление напряженности.

— В основном вдоль линии фронта ситуация продолжает оставаться статичной, — сказал Райдер.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 434-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник : Укринформ

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