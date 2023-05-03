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Валентина Чорна, редакторка стрічки

У Бахмуті тривають запеклі бої, ситуація на фронті залишається статичною – Пентагон

військові ЗСУ
Фото: Міноборони

ЗСУ продовжують відбивати атаки російських окупантів, особливо важкі бої тривають на Бахмутському напрямку.

Загалом ситуація вздовж лінії фронту є статичною, оскільки жодна зі сторін не має контролю над суттєвими  територіями.

Про це під час брифінгу сказав речник Пентагону генерал Патрік Райдер.

– Ми продовжуємо спостерігати за важкими боями в Бахмуті, – зауважив представник оборонного відомства США.

За його словами, у певний період часу на Бахмутському напрямку було певне зменшення напруженості.

– Здебільшого вздовж лінії фронту ситуація продовжує залишатися статичною, – сказав Райдер.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 434-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Укрінформ
Війна в Україні, Пентагон, Російська агресія
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