У Бахмуті тривають запеклі бої, ситуація на фронті залишається статичною – Пентагон

ЗСУ продовжують відбивати атаки російських окупантів, особливо важкі бої тривають на Бахмутському напрямку.

Загалом ситуація вздовж лінії фронту є статичною, оскільки жодна зі сторін не має контролю над суттєвими територіями.

Про це під час брифінгу сказав речник Пентагону генерал Патрік Райдер.

– Ми продовжуємо спостерігати за важкими боями в Бахмуті, – зауважив представник оборонного відомства США.

За його словами, у певний період часу на Бахмутському напрямку було певне зменшення напруженості.

– Здебільшого вздовж лінії фронту ситуація продовжує залишатися статичною, – сказав Райдер.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 434-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело : Укрінформ

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