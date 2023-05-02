Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В течение суток ВСУ отбили более 20 атак российских оккупантов на указанных участках фронта.

Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На территории Беларуси и дальшенаходятся подразделения Вооруженных сил РФ.

— На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей. На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил, — говорится в сводке.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении южнее Дибровы.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, идут тяжелые бои за город Бахмут.

На Авдеевском направлении противник совершал безуспешные наступательные действия в районе Первомайского.

— На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отбиты многочисленные атаки противника в районе Марьинки. На Шахтерском направлении враг наступательных действий не проводил. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия, — сообщили в Генштабе.

В то же время авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также наши защитники сбили три вражеских БпЛА различных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, 12 районов сосредоточения живой силы, четыре склада боеприпасов, одно средство противовоздушной обороны и еще одну важную цель противника.

Источник : Генштаб ВСУ

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