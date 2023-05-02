ВСУ отбили более 20 атак на Донетчине, ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку – Генштаб
Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
В течение суток ВСУ отбили более 20 атак российских оккупантов на указанных участках фронта.
Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На территории Беларуси и дальшенаходятся подразделения Вооруженных сил РФ.
— На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей. На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил, — говорится в сводке.
На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении южнее Дибровы.
На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, идут тяжелые бои за город Бахмут.
На Авдеевском направлении противник совершал безуспешные наступательные действия в районе Первомайского.
— На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отбиты многочисленные атаки противника в районе Марьинки. На Шахтерском направлении враг наступательных действий не проводил. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия, — сообщили в Генштабе.
В то же время авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также наши защитники сбили три вражеских БпЛА различных типов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, 12 районов сосредоточения живой силы, четыре склада боеприпасов, одно средство противовоздушной обороны и еще одну важную цель противника.