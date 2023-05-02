Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Военное положение в Украине-2023: дата окончания и что нужно знать о введении
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
В Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог
От Путина отворачивается часть российской элиты — министр обороны ФРГ
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

ВСУ отбили более 20 атак на Донетчине, ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку – Генштаб

Генштаб, війна в україні, танк, військові ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В течение суток ВСУ отбили более 20 атак российских оккупантов на указанных участках фронта.

Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На территории Беларуси и дальшенаходятся подразделения Вооруженных сил РФ.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей. На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил, — говорится в сводке.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении южнее Дибровы.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, идут тяжелые бои за город Бахмут.

На Авдеевском направлении противник совершал безуспешные наступательные действия в районе Первомайского.

На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отбиты многочисленные атаки противника в районе Марьинки. На Шахтерском направлении враг наступательных действий не проводил. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия, — сообщили в Генштабе.

В то же время авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также наши защитники сбили три вражеских БпЛА различных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, 12 районов сосредоточения живой силы, четыре склада боеприпасов, одно средство противовоздушной обороны и еще одну важную цель противника.

Смотрите также
Находят по селам и судят: в Херсонской области выявили почти 2 тыс. коллаборантов
російські окупанти

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
”Забавовнило” ФСБшников: в Симферополе прогремели взрывы
ВСУ отбили более 20 атак на Донетчине, ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку – Генштаб
В Чаплинке на Херсонщине оккупанты удерживают и пытают до 10 гражданских — Генштаб
ВСУ отбили более 20 атак на Донетчине, ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку – Генштаб
Это не проблема, а преимущество: МИД об ожиданиях Украины на пути ко вступлению в НАТО
ВСУ отбили более 20 атак на Донетчине, ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку – Генштаб
Собственность государства: Клименко объяснил, что будет с выданным украинцам оружием после войны
Вогнепальна зброя
В Севастополе снова раздаются взрывы — что известно
ВСУ отбили более 20 атак на Донетчине, ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку – Генштаб
Видео
Общество
Домедицинские курсы для гражданских: как и где можно научиться оказывать первую помощь

Лишь 2% украинцев умеют оказывать домедицинскую помощь. Таковы данные Красного Креста. Однако во многих городах Украины проводят тренинги по домедицинской помощи.

Петр Демьянчук, Марта Бондаренко
Киево-Печерская лавра на пути к ПЦУ: что сейчас происходит в монастыре
лавра Київ
Находят по селам и судят: в Херсонской области выявили почти 2 тыс. коллаборантов
російські окупанти
11 дисциплин и 200 ветеранов войны: во Львове впервые прошли национальные Игры непокоренных
ВСУ отбили более 20 атак на Донетчине, ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку – Генштаб
Covid никуда не исчез: какие темпы вакцинации в Украине и есть ли вакцина
ВСУ отбили более 20 атак на Донетчине, ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку – Генштаб
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь