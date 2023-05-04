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Зеленский летит в Нидерланды — СМИ

Зеленский летит в Нидерланды — СМИ

Президент Владимир Зеленский после визита в Финляндию в среду, 3 мая, отправился в Нидерланды.

Об этом сообщает информационное агентство ANP со ссылкой на источники.

По информации Нидерландской вещательной корпорации NOS, 4 мая Зеленский выступит в Гааге с речью о мире и справедливости.

В МИД Нидерландов, а также в Офисе президента Украины пока не комментировали данную информацию.

Напомним, что 3 мая Зеленский находился с визитом в Финляндии. Там он встретился со своим финским коллегой Саули Ниинистьо и спикером парламента Финляндии Петтери Орпо.

Также, по информации СМИ, на следующей неделе президент Украины посетит Германию. Его визит в Берлин запланирован на 13 мая.

Война в Украине, Владимир Зеленский, Нидерланды
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