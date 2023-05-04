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Зеленский летит в Нидерланды — СМИ
Президент Владимир Зеленский после визита в Финляндию в среду, 3 мая, отправился в Нидерланды.
Об этом сообщает информационное агентство ANP со ссылкой на источники.
По информации Нидерландской вещательной корпорации NOS, 4 мая Зеленский выступит в Гааге с речью о мире и справедливости.
В МИД Нидерландов, а также в Офисе президента Украины пока не комментировали данную информацию.
Напомним, что 3 мая Зеленский находился с визитом в Финляндии. Там он встретился со своим финским коллегой Саули Ниинистьо и спикером парламента Финляндии Петтери Орпо.
Также, по информации СМИ, на следующей неделе президент Украины посетит Германию. Его визит в Берлин запланирован на 13 мая.
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