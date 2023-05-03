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Зеленский приедет с визитом в Германию на следующей неделе – СМИ

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

На следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский посетит Германию. Его визит в Берлин запланирован на 13 мая.

Об этом сообщает издание Bild.

В воскресенье, 14 мая, Зеленского с воинскими почестями официально примет канцлер Олаф Шольц. После этого у лидеров Украины и Германии запланированы переговоры и пресс-конференция.

Около 12:00 Зеленский должен поговорить с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Также глава украинского государства посетит Аахен, где ему будет вручена премия Карла Великого.

Напомним, что сегодня Зеленский находится с визитом в Финляндии.

Он проведет переговоры со своим финским коллегой Саули Ниинистьо и спикером парламента Финляндии Петтери Орпо. Во второй половине дня Зеленский примет участие в саммите Украина — Северная Европа.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, Німеччина, Олаф Шольц
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