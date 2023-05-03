Зеленский приедет с визитом в Германию на следующей неделе – СМИ
На следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский посетит Германию. Его визит в Берлин запланирован на 13 мая.
Об этом сообщает издание Bild.
В воскресенье, 14 мая, Зеленского с воинскими почестями официально примет канцлер Олаф Шольц. После этого у лидеров Украины и Германии запланированы переговоры и пресс-конференция.
Около 12:00 Зеленский должен поговорить с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
Также глава украинского государства посетит Аахен, где ему будет вручена премия Карла Великого.
Напомним, что сегодня Зеленский находится с визитом в Финляндии.
Он проведет переговоры со своим финским коллегой Саули Ниинистьо и спикером парламента Финляндии Петтери Орпо. Во второй половине дня Зеленский примет участие в саммите Украина — Северная Европа.