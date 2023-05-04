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Зеленський летить до Нідерландів – ЗМІ

Зеленський летить до Нідерландів – ЗМІ

Президент Володимир Зеленський після візиту до Фінляндії у середу, 3 травня, вирушив до Нідерландів.

Про це повідомляє інформаційне агентство ANP із посиланням на джерела.

За інформацією Нідерландської мовної корпорації NOS, 4 травня Зеленський виступить у Гаазі з промовою про мир та справедливість.

У МЗС Нідерландів, а також в Офісі президента України поки що не коментували цю інформацію.

Нагадаємо, що 3 травня Зеленський перебував з візитом у Фінляндії. Там він зустрівся з фінським колегою Саулі Нііністьо та спікером парламенту Фінляндії Петтері Орпо.

Також зявилась інформація, що наступного тижня президент України відвідає Німеччину. Його візит до Берліна заплановано на 13 травня.

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Нідерланди
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