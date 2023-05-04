Досвід Нюрнберга: Зеленський закликав створити повноцінний трибунал над РФ

Президент України Володимир Зеленський закликав створити міжнародний трибунал щодо злочину повномасштабної агресії РФ проти нашої країни, трансформувавши досвід Нюрнберзького процесу.

Про це глава держави заявив під час виступу в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі (Нідерланди). Промова президента називалася: Немає миру без справедливості в Україні.

Він зазначив, що РФ уже вчинила тисячі воєнних злочинів в Україні, забравши життя десятків тисяч українців.

Зеленський нагадав, що саме злочин агресії РФ призвів до решти. Він є первинним, “початком зла”, і має бути покараний. Цього можна добитися лише за допомогою трибуналу.

Президент додав, що Європа і світ уже мали подібний досвід, коли був організований Нюрнберзький процес над нацистами в 1945 – 1946 роках.

– Ініціювання агресивної війни – це міжнародний злочин, який відрізняється від решти тим, що містить у собі зло всіх інших злочинів. Ми повинні трансформувати досвід Нюрнберзького трибуналу у нові операційні правила. Саме тому ми виступаємо за створення такого трибуналу. Ми хочемо продовжити традицію обов’язкового покарання за злочин агресії – як гарантію неповторення такої агресії, – наголосив Зеленський.

Він уточнив, що в питанні справедливості світ не повинен шукати виправдань і посилатися на недоліки міжнародного права. Натомість потрібно ухвалювати сміливі рішення, які виправлять ці недоліки.

На переконання президента, саме це світова спільнота повинна зробити зараз: “для нас, для вас і всіх народів”, інакше “це стане проявом слабкості”.

– Я хочу закликати світ: не треба боятися. Агресор має відчути всю повноту справедливості, спрямовану проти нього. Це наша історична відповідальність, – заявив Зеленський.

Він зазначив, що Україна наполягає на створенні саме повноцінного міжнародного трибуналу, а не якоїсь гібридної форми суду над РФ.

Глава держави пояснив, що український суд може забезпечити відповідальність за більшість воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами. Проте лише трибунал може розглядати злочин агресії.

– Тільки один інститут здатен відреагувати на первинний злочин агресії. Це трибунал, а не щось гібридне, – повідомив президент, додавши, що Україні потрібні “повноцінний трибунал та повноцінна справедливість”.

Зеленський зауважив, що тривалого миру після завершення війни в Україні можна досягнути лише завдяки сильним цінностям. Йдеться про зміцнення свободи, верховенства права та забезпечення повноцінного правосуддя.

– Ми не можемо допустити ні гібридний імунітет, ні гібридний мир, пов’язаний із призупиненням воєнних дій. Правосуддя та справедливість – це те, що потрібно нам, а не гібридні форми, – заявив він.

Ще в лютому в Офісі президента України озвучили три можливі моделі створення спеціального трибуналу над РФ: на підставі угоди України з ООН; на підставі багатосторонньої міжнародної угоди між країнами світу; гібридний трибунал, який працюватиме на основі юрисдикції України із залученням міжнародних суддів та прокурорів.

Київ наполягає на неприйнятності третього варіанту (гібридного трибуналу), оскільки він не дає гарантій зняття недоторканності з керівництва РФ.

Водночас в Державному департаменті США виступали за створення саме гібридного трибуналу.

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