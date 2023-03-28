Март, 28 в 13:58

Государственный департамент США выступил за создание так называемого гибридного трибунала над Россией за преступление полномасштабной агрессии против Украины. Ранее официальный Киев называл именно этот вариант трибунала неприемлемым.

Соответствующее заявление сделала посол по вопросам глобального уголовного правосудия Госдепа США Бет Ван Скаак, выступая на конференции в Католическом университете Америки в Вашингтоне.

– Сейчас, в этот критический момент истории, я могу объявить, что мы поддерживаем создание специального трибунала для преследования агрессии против Украины, — отметила она.

По словам Скаак, рассматривались “много разных моделей”. Вашингтон подробно проанализировал все “за” и “против” и решил поддержать создание трибунала в рамках судебной системы Украины.

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– Мы пришли к выводу, что наиболее эффективный способ обеспечения ответственности за преступления агрессии предполагает создание интернационализированного суда в рамках судебной системы Украины, который будет включать международные элементы, – объяснила представитель Госдепа.

Она уточнила, что это предполагает “предметную юрисдикцию относительно международных преступлений”, привлечение международных специалистов как через интеграцию в судебный процесс “профессионалов, судей, прокуроров, расследователей, адвокатов”, так и через “предоставление экспертной помощи по запросу Украины”.

Скаак предположила, что такой трибунал мог бы находиться не в Украине, а в другой стране Европы, по крайней мере на время войны.

– Это в дальнейшем укрепит европейскую ориентацию Украины, международную легитимность такого института и будет иметь важное значение для него, а также будет способствовать оказанию помощи сильными государствами, преданными расследованию преступления агрессии, — заявила она.

По словам Скаак, создание гибридного трибунала могло бы получить более широкую международную поддержку, и для него не требуется резолюция Генассамблеи ООН. Она добавила, что для создания спецтрибунала через ООН нужно время и ресурсы.

– Такой гибридный суд также будет демонстрировать лидерство Украины в обеспечении ответственности за преступление агрессии полностью в рамках национальной юридической системы, – считает Скаак.

Она заверила, что Соединенные Штаты готовы сотрудничать, предоставлять ресурсы и обмениваться информацией с таким трибуналом. В то же время Скаак признала, что международного консенсуса по созданию именно гибридной модели пока нет.

– Не думаю, что пока удалось достичь окончательного консенсуса. Существуют две модели, которые рассматриваются: это данная модель – украинский трибунал, который будет иметь международный характер и будет иметь много международной поддержки, и другой вариант, который может создать Генассамблея ООН, — подчеркнула она.

Скаак уточнила, что власти Украины рассматривают оба варианта и предпочитают учреждение международного спецтрибунала над РФ. Однако есть опасения, что в Генассамблее ООН не удастся собрать необходимое количество голосов.

Что известно о вариантах трибунала над РФ

Еще в начале февраля в Офисе президента Украины озвучили три возможные модели создания спецтрибунала над РФ:

на основании соглашения Украины с ООН (с принятием резолюции Генассамблеи ООН);

на основании многостороннего открытого международного соглашения между странами цивилизованного мира;

гибридный трибунал, который будет работать на основе права и юрисдикции Украины и к деятельности которого будут привлечены международные судьи и прокуроры.

В ОПУ объясняли, что приемлемыми для Украины являются первые два варианта, а третий (гибридный) содержит риски юридической оценки полномасштабной войны как “межгосударственного конфликта”.

Во время конференции United for Justice (юридического Рамштайна) в начале марта руководитель ОПУ Андрей Ермак вновь подчеркивал неприемлемость для Украины гибридного трибунала.

– Этот вариант для нас недопустим, потому что у нас нет гарантий, что это позволит снять неприкосновенность с руководства страны-террориста. И это главная проблема гибридного проекта, — отмечал он.

В настоящее время в коалицию, которая работает над созданием трибунала, входят более 30 стран.

В Гааге будет создан Международный центр по расследованию преступлений агрессии РФ. Он должен заработать летом 2023 года.

Тем временем Международный уголовный суд выдал ордер на арест главы РФ Владимира Путина по делу о принудительной депортации украинских детей в Россию. Ордер пожизненный и будет действовать до тех пор, пока диктатор не предстанет перед судом.

Источник: Госдеп США