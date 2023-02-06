Февраль, 06 в 18:00

На сегодняшний день рассматриваются три модели создания Специального трибунала из-за преступления агрессии России против Украины.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Смирнов.

По его словам, модели трибунала сформированы по итогам дискуссий с союзниками.

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– По результатам практических дискуссий с союзниками Украины и другими странами цивилизованного мира сегодня “на столе” три модели его основания и работы, – отметил Смирнов.

Речь идет о таких моделях:

1. Создание Спецтрибунала за преступление агрессии РФ на основании соглашения Украины с ООН. В этом случае предполагается принятие Генассамблеей ООН соответствующей резолюции.

2. Создание трибунала на основании многостороннего открытого международного договора между странами цивилизованного мира. Речь идет о соглашении, к которому смогут присоединиться разные государства.

3. Создание Спецтрибунала как суда, который будет работать на основании права и юрисдикции Украины. Трибунал будет частью украинской судебной системы, однако к его формированию и деятельности будут привлечены международные судьи и прокуроры. Предполагается местонахождение трибунала в Европе и международная поддержка.

Как объяснил Смирнов, налучшими являются первые два варианта, а третий содержит риски юридической оценки полномасштабной войны как “межгосударственного конфликта”.

– Первые два варианта приемлемы и действительно продемонстрируют готовность мира к тяжелому юридическому удару по конкретным международным преступникам. Третий, гибридный вариант, содержит риски сужения юридической оценки продолжающейся агрессии до уровня “межгосударственного конфликта”, — подчеркнул Смирнов.

Он добавил, что в этой ситуации нужен “максимально широкий международный институт ответственности” за агрессию. Трибунал должен получить высокий уровень легитимности и признания. Только так удастся снять спорные вопросы, в частности, относительно иммунитетов руководства страны-агрессора РФ.

Как известно, 19 января Европарламент проголосовал за резолюцию о создании трибунала по расследованию преступления агрессии РФ против Украины.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд спрогнозировала, что международный трибунал или другие механизмы для привлечения к ответственности за преступление агрессии могут быть готовы к лету 2023 года.

А в Евросоюзе анонсировали создание координационного центра в Гааге для сбора улик российских военных преступлений против Украины.

Источник: Facebook-страница Андрея Смирнова