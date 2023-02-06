Три модели трибунала: в ОПУ рассказали о вариантах наказания РФ за агрессию
На сегодняшний день рассматриваются три модели создания Специального трибунала из-за преступления агрессии России против Украины.
Об этом на своей странице в Facebook рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Смирнов.
По его словам, модели трибунала сформированы по итогам дискуссий с союзниками.
– По результатам практических дискуссий с союзниками Украины и другими странами цивилизованного мира сегодня “на столе” три модели его основания и работы, – отметил Смирнов.
Речь идет о таких моделях:
1. Создание Спецтрибунала за преступление агрессии РФ на основании соглашения Украины с ООН. В этом случае предполагается принятие Генассамблеей ООН соответствующей резолюции.
2. Создание трибунала на основании многостороннего открытого международного договора между странами цивилизованного мира. Речь идет о соглашении, к которому смогут присоединиться разные государства.
3. Создание Спецтрибунала как суда, который будет работать на основании права и юрисдикции Украины. Трибунал будет частью украинской судебной системы, однако к его формированию и деятельности будут привлечены международные судьи и прокуроры. Предполагается местонахождение трибунала в Европе и международная поддержка.
Как объяснил Смирнов, налучшими являются первые два варианта, а третий содержит риски юридической оценки полномасштабной войны как “межгосударственного конфликта”.
– Первые два варианта приемлемы и действительно продемонстрируют готовность мира к тяжелому юридическому удару по конкретным международным преступникам. Третий, гибридный вариант, содержит риски сужения юридической оценки продолжающейся агрессии до уровня “межгосударственного конфликта”, — подчеркнул Смирнов.
Он добавил, что в этой ситуации нужен “максимально широкий международный институт ответственности” за агрессию. Трибунал должен получить высокий уровень легитимности и признания. Только так удастся снять спорные вопросы, в частности, относительно иммунитетов руководства страны-агрессора РФ.
Как известно, 19 января Европарламент проголосовал за резолюцию о создании трибунала по расследованию преступления агрессии РФ против Украины.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд спрогнозировала, что международный трибунал или другие механизмы для привлечения к ответственности за преступление агрессии могут быть готовы к лету 2023 года.
А в Евросоюзе анонсировали создание координационного центра в Гааге для сбора улик российских военных преступлений против Украины.
Источник: Facebook-страница Андрея Смирнова