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Илья Нежигай, редактор ленты

Оккупанты готовятся к круговой обороне Мариуполя и других городов — ГУР

Оккупанты готовятся к круговой обороне Мариуполя и других городов — ГУР

Российские захватчики готовятся к круговой обороне временно оккупированного Мариуполя.

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки МО Украины генерал-майора Вадим Скибицкий в интервью телеканалу Киев.

— Они (оккупанты, — Ред.) готовятся к обороне Мариуполя. И не только Мариуполя, но и других городов. Причем к круговой обороне, — сказал Скибицкий.

Разведчик говорит, что враг сейчас пытается сосредоточить усилия для использования портовой инфраструктуры Мариуполя для перемещения грузов, в частности военного назначения.

К тому же россияне размещают в Мариуполе и других оккупированных городах соответствующие группировки войск для их обороны.

— Мариуполь — это мощная экономическая зона, где можно спрятать оружие, складировать боеприпасы и другое военно-техническое имущество, — отметил Скибицкий.

Недавно советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что во временно оккупированном Мариуполе впервые заметили перемещение новейших танков РФ Т-90, которые на тягачах перевозят в сторону Мангуша-Бердянска.

Фото: Media Center Ukraine — Ukrinform

Мариуполь, Разведка
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