Російські загарбники готуються до кругової оборони тимчасово окупованого Маріуполя.

Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки МО України генерал-майора Вадим Скібіцький в інтерв’ю телеканалу Київ.

– Вони (окупанти, – Ред.) готуються до оборони Маріуполя. І не лише Маріуполя, а й інших міст. Причому до кругової оборони, – сказав Скібіцький.

Розвідник каже, що ворог наразі намагається зосередити зусилля для використання портової інфраструктури Маріуполя для переміщення вантажів, зокрема військового призначення.

До того ж росіяни розміщують у Маріуполі та інших окупованих містах відповідні угруповання військ для їхньої оборони.

– Маріуполь – це потужна економічна зона, де можна сховати зброю, складувати боєприпаси та інше військово-технічне майно, – зазначив Скібіцький.

Нещодавно радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у тимчасово окупованому Маріуполі вперше помітили переміщення новітніх танків РФ Т-90, які на тягачах перевозять у бік Мангуша-Бердянська.

Фото: Media Center Ukraine – Ukrinform

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