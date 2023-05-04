Окупанти готуються до кругової оборони Маріуполя та інших міст – ГУР
Російські загарбники готуються до кругової оборони тимчасово окупованого Маріуполя.
Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки МО України генерал-майора Вадим Скібіцький в інтерв’ю телеканалу Київ.
– Вони (окупанти, – Ред.) готуються до оборони Маріуполя. І не лише Маріуполя, а й інших міст. Причому до кругової оборони, – сказав Скібіцький.
Розвідник каже, що ворог наразі намагається зосередити зусилля для використання портової інфраструктури Маріуполя для переміщення вантажів, зокрема військового призначення.
До того ж росіяни розміщують у Маріуполі та інших окупованих містах відповідні угруповання військ для їхньої оборони.
– Маріуполь – це потужна економічна зона, де можна сховати зброю, складувати боєприпаси та інше військово-технічне майно, – зазначив Скібіцький.
Нещодавно радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у тимчасово окупованому Маріуполі вперше помітили переміщення новітніх танків РФ Т-90, які на тягачах перевозять у бік Мангуша-Бердянська.
Фото: Media Center Ukraine – Ukrinform