Резников назвал семь ожиданий от саммита НАТО в Вильнюсе
Для Украины сегодня нет альтернативы, кроме как членство в НАТО.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в видеообращении на конференции в аналитическом центре Atlantic Council, посвященной подготовке к саммиту НАТО в Вильнюсе.
Министр ожидает, что следующий саммит НАТО будет включать семь пунктов по Украине.
— Альянс должен предложить Украине до конца 2023 года четкий алгоритм членства, — сказал Алексей Резников.
Среди этих пунктов:
- Приверженность членству Украины в НАТО.
- Гарантии безопасности Украины от НАТО, которые будут действовать до вступления Украины в Альянс.
- Готовность НАТО поддержать формулу мира, предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Продолжение преданности НАТО обеспечивать неотложные оборонные потребности Украины, включая ПВО, дальнобойную артиллерию, боеприпасы, танки и боевые самолеты.
- Оборонная поддержка Украины до того, как будет полностью восстановлен суверенитет Украины.
- Создание механизма кризисных консультаций с Украиной в рамках Статьи 4 Устава НАТО.
- Преобразование Комиссии НАТО — Украина в Совет НАТО — Украина, по переходу Украины на стандарты НАТО в оборонных системах, медицинской помощи и разминировании.
Министры обороны Бухарестской девятки ранее призвали союзников по НАТО обсудить будущее членство Украины в НАТО именно на июльском саммите в Вильнюсе.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что президент Владимир Зеленский принял приглашение и поедет на саммит НАТО.
Генсек также говорил, что вопрос членства Украины в НАТО будет одной из тем на саммите в Вильнюсе.
Ранее как Столтенберг, так и представители Соединенных Штатов говорили, что в отношении Украины сохраняется политика открытых дверей, впрочем, вопрос членства сейчас не ко времени, поскольку сегодня главным вопросом является обеспечение победы Украины в противостоянии Российской Федерации.
Фото: Олексій Резніков