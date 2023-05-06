Резников назвал семь ожиданий от саммита НАТО в Вильнюсе

Для Украины сегодня нет альтернативы, кроме как членство в НАТО.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в видеообращении на конференции в аналитическом центре Atlantic Council, посвященной подготовке к саммиту НАТО в Вильнюсе.

Министр ожидает, что следующий саммит НАТО будет включать семь пунктов по Украине.

— Альянс должен предложить Украине до конца 2023 года четкий алгоритм членства, — сказал Алексей Резников.

Среди этих пунктов:

Приверженность членству Украины в НАТО. Гарантии безопасности Украины от НАТО, которые будут действовать до вступления Украины в Альянс. Готовность НАТО поддержать формулу мира, предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским. Продолжение преданности НАТО обеспечивать неотложные оборонные потребности Украины, включая ПВО, дальнобойную артиллерию, боеприпасы, танки и боевые самолеты. Оборонная поддержка Украины до того, как будет полностью восстановлен суверенитет Украины. Создание механизма кризисных консультаций с Украиной в рамках Статьи 4 Устава НАТО. Преобразование Комиссии НАТО — Украина в Совет НАТО — Украина, по переходу Украины на стандарты НАТО в оборонных системах, медицинской помощи и разминировании.

Министры обороны Бухарестской девятки ранее призвали союзников по НАТО обсудить будущее членство Украины в НАТО именно на июльском саммите в Вильнюсе.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что президент Владимир Зеленский принял приглашение и поедет на саммит НАТО.

Генсек также говорил, что вопрос членства Украины в НАТО будет одной из тем на саммите в Вильнюсе.

Ранее как Столтенберг, так и представители Соединенных Штатов говорили, что в отношении Украины сохраняется политика открытых дверей, впрочем, вопрос членства сейчас не ко времени, поскольку сегодня главным вопросом является обеспечение победы Украины в противостоянии Российской Федерации.

Фото: Олексій Резніков

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