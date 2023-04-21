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Политика
Марта Бондаренко, редактор ленты

Зеленский поедет на саммит НАТО в Вильнюсе — Столтенберг

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение генсека НАТО Йенса Столтенберга принять участие в саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе в июле.

О таком решении украинского президента сообщил сам Столтенберг, который приехал на 11-ю оборонную встречу в немецком Рамштайне.

— Президент Зеленский и я обсудили подготовку к предстоящему саммиту НАТО в Вильнюсе в июле. Я пригласил его принять участие во встрече, и я рад, что он принял приглашение и примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе, — сказал глава НАТО.

Что касается требований Украины относительно членства в НАТО генсек Организации Североатлантического договора отметил, что все страны-члены хотят присоединения Украины.

Йенс Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что будущее Украины — в евроатлантической семье.

— Все союзники НАТО согласились, что Украина станет членом НАТО. Но главный фокус сейчас, конечно, на том, как гарантировать, чтобы Украина получила преимущество (в войне — Ред.). Наша поддержка помогает Украине двигаться к евроатлантической интеграции, наша помощь позволяет им сделать это возможным, — добавил Йенс Столтенберг.

В свою очередь корреспондент британского издания Financial Times Кристофер Миллер заявил, что окончательное решение о визите Зеленского в Вильнюс будет зависеть от ситуации в Украине. Об этом Миллеру заявили в Офисе президента.

— Окончательное решение будет зависеть от ситуации на месте на тот момент, — цитирует Миллер собеседника в Офисе украинского президента.

Накануне президент Владимир Зеленский после встречи в Киеве с генсеком НАТО заявил, что ожидает принятия на саммите пакета гарантий безопасности для Украины.

Глава государства отметил, что Украине необходим более широкий формат отношений с НАТО.

Источник: Європейська правда

Вільнюс, Владимир Зеленский, НАТО
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