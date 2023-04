Зеленский поедет на саммит НАТО в Вильнюсе — Столтенберг

Президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение генсека НАТО Йенса Столтенберга принять участие в саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе в июле.

О таком решении украинского президента сообщил сам Столтенберг, который приехал на 11-ю оборонную встречу в немецком Рамштайне.

Что касается требований Украины относительно членства в НАТО генсек Организации Североатлантического договора отметил, что все страны-члены хотят присоединения Украины.

Йенс Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что будущее Украины — в евроатлантической семье.

В свою очередь корреспондент британского издания Financial Times Кристофер Миллер заявил, что окончательное решение о визите Зеленского в Вильнюс будет зависеть от ситуации в Украине. Об этом Миллеру заявили в Офисе президента.

