Членство Украины в НАТО будет обсуждаться на саммите в Вильнюсе — Столтенберг
На саммите в Вильнюсе страны-члены НАТО готовятся обсуждать вопрос членства Украины и гарантии безопасности для нее.
Об этом заявил на пресс-конференции в Киеве генсек организации Североатлантического договора Йенс Столтенбер.
— Зеленский поднял вопрос членства и гарантий безопасности для Украины. И это будет важным элементом повестки дня на этой встрече, НАТО готовится к этому. Украина выбирает свое будущее в евроатлантической семье, будущее Украины — в НАТО, и члены Альянса с этим согласны, — подчеркнул он.
Столтенберг также заверил, что сейчас все члены военного союза сосредоточены на том, как помочь Украине в противостоянии российской агрессии.
Перед этим Владимир Зеленский заявил, что ожидает принятия на саммите НАТО в Вильнюсе, куда его пригласили, пакета гарантий безопасности для Украины.
Он подчеркнул, что хочет видеть конкретные шаги, чтобы понимать, чего ждать в будущем.