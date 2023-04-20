Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Какими будут зарплаты военных в 2023 году
Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти
Была на 17-й неделе беременности: мужчина столкнул свою жену со скалы
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Политика
Валентина Летяк, редактор ленты

Членство Украины в НАТО будет обсуждаться на саммите в Вильнюсе — Столтенберг

Єнс Столтенберг у Києві
Фото: Офис президента

На саммите в Вильнюсе страны-члены НАТО готовятся обсуждать вопрос членства Украины и гарантии безопасности для нее.

Об этом заявил на пресс-конференции в Киеве генсек организации Североатлантического договора Йенс Столтенбер.

— Зеленский поднял вопрос членства и гарантий безопасности для Украины. И это будет важным элементом повестки дня на этой встрече, НАТО готовится к этому. Украина выбирает свое будущее в евроатлантической семье, будущее Украины — в НАТО, и члены Альянса с этим согласны, — подчеркнул он.

Столтенберг также заверил, что сейчас все члены военного союза сосредоточены на том, как помочь Украине в противостоянии российской агрессии.

Перед этим Владимир Зеленский заявил, что ожидает принятия на саммите НАТО в Вильнюсе, куда его пригласили, пакета гарантий безопасности для Украины.

Он подчеркнул, что хочет видеть конкретные шаги, чтобы понимать, чего ждать в будущем.

Читайте также
Попросил Столтенберга преодолеть сдержанность партнеров в поставках дальнобойного оружия – Зеленский
Зеленський і Столтенберг

Йенс Столтенберг, Война в Украине, Владимир Зеленский, Київ, НАТО, Російська агресія, Украина-НАТО
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Установлено 43 лагеря, где россияне удерживают и “перевоспитывают” украинских детей — омбудсмен
Членство Украины в НАТО будет обсуждаться на саммите в Вильнюсе — Столтенберг
Парада не будет. Во временно оккупированном Севастополе отменили празднование 9 мая
Парад в Севастополі
Украинцы уже не смотрят на заграницу через розовые очки — Либанова
українці за кордоном
Расширение черного списка и закрытие лазеек. Что будет включать 11-й пакет санкций ЕС против РФ
санкції проти Росії
Попросил Столтенберга преодолеть сдержанность партнеров в поставках дальнобойного оружия – Зеленский
Зеленський і Столтенберг
Видео
Три снаряда в цель: как бойцы на Бахмутском направлении уничтожают врагов

Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Британские пушки L-119 поступили к нам еще в конце лета. А

Константин Мельников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (19.04.2023)
Членство Украины в НАТО будет обсуждаться на саммите в Вильнюсе — Столтенберг
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (19.04.2023)
Членство Украины в НАТО будет обсуждаться на саммите в Вильнюсе — Столтенберг
Уже собрали на дроны и бус: в Черкассах студенты разбирают ноутбуки ради ВСУ
Ремонт гаджетів
В КГГА рассказали, когда ожидают пик весеннего наводнения и как готовятся спасатели
Київ підтоплення
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь