Членство Украины в НАТО будет обсуждаться на саммите в Вильнюсе — Столтенберг

На саммите в Вильнюсе страны-члены НАТО готовятся обсуждать вопрос членства Украины и гарантии безопасности для нее.

Об этом заявил на пресс-конференции в Киеве генсек организации Североатлантического договора Йенс Столтенбер.

— Зеленский поднял вопрос членства и гарантий безопасности для Украины. И это будет важным элементом повестки дня на этой встрече, НАТО готовится к этому. Украина выбирает свое будущее в евроатлантической семье, будущее Украины — в НАТО, и члены Альянса с этим согласны, — подчеркнул он.

Столтенберг также заверил, что сейчас все члены военного союза сосредоточены на том, как помочь Украине в противостоянии российской агрессии.

Перед этим Владимир Зеленский заявил, что ожидает принятия на саммите НАТО в Вильнюсе, куда его пригласили, пакета гарантий безопасности для Украины.

Он подчеркнул, что хочет видеть конкретные шаги, чтобы понимать, чего ждать в будущем.

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