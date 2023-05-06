Резніков назвав сім очікувань від саміту НАТО у Вільнюсі

Для України сьогодні немає альтернативи, окрім як членство в НАТО.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков у відеозверненні на конференції в аналітичному центрі Atlantic Council, що присвячена підготовці до саміту НАТО у Вільнюсі.

Міністр очікує, що наступний саміт НАТО буде включати сім пунктів щодо України.

– Альянс має запропонувати Україні до кінця 2023 року чіткий алгоритм членства, – сказав Олексій Резніков.

Серед цих пунктів:

Відданість членству України в НАТО; Гарантії безпеки України від НАТО, що діятимуть до вступу України в Альянс; Готовність НАТО підтримати формулу миру, запропоновану президентом України Володимир Зеленський; Продовження відданості НАТО забезпечувати нагальні оборонні потреби України, включаючи ППО, далекобійну артилерію, боєприпаси, танки та бойові літаки; Оборонна підтримка України до того, як буде повністю відновлено суверенітет України; Створення механізму кризових консультацій з Україною в рамках Статті 4 Статуту НАТО; Перетворення Комісії НАТО – Україна на Раду НАТО – Україна, з переходу України на стандарти НАТО в оборонних системах, медичної допомоги та розмінування.

Міністри оборони Бухарестської дев’ятки раніше закликали союзників по НАТО обговорити майбутнє членство України в НАТО саме на липневому саміті у Вільнюсі.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що президент Володимир Зеленський прийняв запрошення та поїде на саміт НАТО.

Генсек також казав, що питання членства України в НАТО буде однією з тем на саміті у Вільнюсі.

Раніше як Столтенберг, так і представники Сполучених Штатів казали, що щодо України зберігається політика відкритих дверей, втім питання членства зараз не на часі, оскільки сьогодні головним питанням є забезпечення перемоги України у протистоянні Російській Федерації.

Фото: Олексій Резніков

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