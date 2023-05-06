Резніков назвав сім очікувань від саміту НАТО у Вільнюсі
Для України сьогодні немає альтернативи, окрім як членство в НАТО.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков у відеозверненні на конференції в аналітичному центрі Atlantic Council, що присвячена підготовці до саміту НАТО у Вільнюсі.
Міністр очікує, що наступний саміт НАТО буде включати сім пунктів щодо України.
– Альянс має запропонувати Україні до кінця 2023 року чіткий алгоритм членства, – сказав Олексій Резніков.
Серед цих пунктів:
- Відданість членству України в НАТО;
- Гарантії безпеки України від НАТО, що діятимуть до вступу України в Альянс;
- Готовність НАТО підтримати формулу миру, запропоновану президентом України Володимир Зеленський;
- Продовження відданості НАТО забезпечувати нагальні оборонні потреби України, включаючи ППО, далекобійну артилерію, боєприпаси, танки та бойові літаки;
- Оборонна підтримка України до того, як буде повністю відновлено суверенітет України;
- Створення механізму кризових консультацій з Україною в рамках Статті 4 Статуту НАТО;
- Перетворення Комісії НАТО – Україна на Раду НАТО – Україна, з переходу України на стандарти НАТО в оборонних системах, медичної допомоги та розмінування.
Міністри оборони Бухарестської дев’ятки раніше закликали союзників по НАТО обговорити майбутнє членство України в НАТО саме на липневому саміті у Вільнюсі.
Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що президент Володимир Зеленський прийняв запрошення та поїде на саміт НАТО.
Генсек також казав, що питання членства України в НАТО буде однією з тем на саміті у Вільнюсі.
Раніше як Столтенберг, так і представники Сполучених Штатів казали, що щодо України зберігається політика відкритих дверей, втім питання членства зараз не на часі, оскільки сьогодні головним питанням є забезпечення перемоги України у протистоянні Російській Федерації.
Фото: Олексій Резніков