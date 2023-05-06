Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ми рекомендуємо
Загроза ядерного удару: якими можуть бути наслідки і як врятуватися
Від Путіна відвертається частина російської еліти – міністр оборони ФРН
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з РФ – Зеленський підписав закон
У Почаївській лаврі парафіяни УПЦ МП заявили, що Путін – їхній правитель, а Україну бомбить Бог
Очільник військової розвідки Естонії озвучив точну дату контрнаступу ЗСУ
Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Резніков назвав сім очікувань від саміту НАТО у Вільнюсі

Резніков назвав сім очікувань від саміту НАТО у Вільнюсі

Для України сьогодні немає альтернативи, окрім як членство в НАТО.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков у відеозверненні на конференції в аналітичному центрі Atlantic Council, що присвячена підготовці до саміту НАТО у Вільнюсі.

Міністр очікує, що наступний саміт НАТО буде включати сім пунктів щодо України.

– Альянс має запропонувати Україні до кінця 2023 року чіткий алгоритм членства, – сказав Олексій Резніков.

Серед цих пунктів:

  1. Відданість членству України в НАТО;
  2. Гарантії безпеки України від НАТО, що діятимуть до вступу України в Альянс;
  3. Готовність НАТО підтримати формулу миру, запропоновану президентом України Володимир Зеленський;
  4. Продовження відданості НАТО забезпечувати нагальні оборонні потреби України, включаючи ППО, далекобійну артилерію, боєприпаси, танки та бойові літаки;
  5. Оборонна підтримка України до того, як буде повністю відновлено суверенітет України;
  6. Створення механізму кризових консультацій з Україною в рамках Статті 4 Статуту НАТО;
  7. Перетворення Комісії НАТО – Україна на Раду НАТО – Україна, з переходу України на стандарти НАТО в оборонних системах, медичної допомоги та розмінування.

Міністри оборони Бухарестської дев’ятки раніше закликали союзників по НАТО обговорити майбутнє членство України в НАТО саме на липневому саміті у Вільнюсі.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що президент Володимир Зеленський прийняв запрошення та поїде на саміт НАТО.

Генсек також казав, що питання членства України в НАТО буде однією з тем на саміті у Вільнюсі.

Раніше як Столтенберг, так і представники Сполучених Штатів казали, що щодо України зберігається політика відкритих дверей, втім питання членства зараз не на часі, оскільки сьогодні головним питанням є забезпечення перемоги України у протистоянні Російській Федерації.

Фото: Олексій Резніков

Війна в Україні, НАТО, Олексій Резніков
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У підсумку зустрічей у Гельсінкі та Гаазі маємо потужне посилення ЗСУ зброєю – Зеленський
Володимир Зеленський
Гучно надвечір: у Запоріжжі лунають вибухи
Резніков назвав сім очікувань від саміту НАТО у Вільнюсі
Рада ЄС виділила €1 млрд на боєприпаси для України
Жозеп Боррель
Через комендантську годину та теракт РФ: з Херсону до Одеси збільшився потік переселенців
Резніков назвав сім очікувань від саміту НАТО у Вільнюсі
Окупанти вдарили ракетами С-300 по заводах у Краматорську та Слов’янську
ракетний обстріл
Відео
Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську

Знімальна група Фактів ICTV потрапила під обстріл під час знімання сюжету у Сіверську на Донеччині. Як усе було – дивіться у матеріалі.

Владислав Круглов
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (05.05.2023)
Резніков назвав сім очікувань від саміту НАТО у Вільнюсі
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (05.05.2023)
Резніков назвав сім очікувань від саміту НАТО у Вільнюсі
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (05.05.2023)
Резніков назвав сім очікувань від саміту НАТО у Вільнюсі
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (05.05.2023)
Резніков назвав сім очікувань від саміту НАТО у Вільнюсі
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь