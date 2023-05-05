Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Мы рекомендуем
Угроза ядерного удара: какими могут быть последствия и как спастись
От Путина отворачивается часть российской элиты — министр обороны ФРГ
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
В Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог
Глава военной разведки Эстонии озвучил точную дату контрнаступления ВСУ
Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Россия стягивает в Бахмут все больше вагнеровцев – Маляр объяснила причину

Бахмут
Фото: Depositphotos

Российское военное руководство изо всех сил хочет взять Бахмут под контроль до 9 мая, именно поэтому в город стягивают все больше боевиков ЧВК Вагнера.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, вагнеровцев перебрасывают с других направлений и заменяют ими штурмовые отряды десантников, которые сейчас находятся на Бахмутском направлении.

Но наши бойцы не дают врагу прорвать оборону.

Кроме того, огнем украинской артиллерии были уничтожены места хранения боеприпасов боевиков Вагнера.

В эфире национального телемарафона Єдині новини Анна Маляр отметила, что оккупанты также запустили мощную пропаганду по Бахмуту.

— Однако наши Силы обороны оказывают мощное сопротивление. Не дают врагу прорвать оборону. С нашей стороны не только оборонительные действия, но и активные штурмовые действия, — отметила Анна Маляр.

Напомним, что владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин сделал заявление о “выходе из Бахмута”, потому что заканчиваются его боевики. А еще продолжается внутреннее противостояние в российском военном руководстве.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что у вагнеровцев сейчас человеческий голод и они ищут причины, чтобы уйти.

Бахмут, Война в Украине, Ганна Маляр
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Клинтон о нападении РФ на Украину: Еще в 2011 году я понял, что это вопрос времени
Білл Клінтон
Не может выполнить обещания: в ГУР объяснили слова Пригожина о “выходе” наемников из Бахмута
Бахмут
С начала мая РФ каждый час наносила удары по Украине – Госдеп США
Ведант Патель
”Охотились” на HIMARS: СБУ задержала двух российских агентов
СБУ затримала агента РФ
ВСУ не будут комментировать информацию о “сбивании” ракеты Кинжал над Киевом
Повітряні сили ЗСУ
Видео
Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске

Съемочная группа Фактов ICTV попала под обстрел во время съемок сюжета в Северске Донецкой области. Как все было – смотрите в материале.

Владислав Круглов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 7:00 (05.05.2023)
Россия стягивает в Бахмут все больше вагнеровцев – Маляр объяснила причину
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 6:00 (05.05.2023)
Россия стягивает в Бахмут все больше вагнеровцев – Маляр объяснила причину
Я лежала под двумя кусками бетона! Рассказы тех, кому удалось спастись из разрушенного дома в Умани
Россия стягивает в Бахмут все больше вагнеровцев – Маляр объяснила причину
ВСУ на левобережье Херсонской области? Эксперты рассказали, как там могут происходить бои
війна
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь