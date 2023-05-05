Россия стягивает в Бахмут все больше вагнеровцев – Маляр объяснила причину

Российское военное руководство изо всех сил хочет взять Бахмут под контроль до 9 мая, именно поэтому в город стягивают все больше боевиков ЧВК Вагнера.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, вагнеровцев перебрасывают с других направлений и заменяют ими штурмовые отряды десантников, которые сейчас находятся на Бахмутском направлении.

Но наши бойцы не дают врагу прорвать оборону.

Кроме того, огнем украинской артиллерии были уничтожены места хранения боеприпасов боевиков Вагнера.

В эфире национального телемарафона Єдині новини Анна Маляр отметила, что оккупанты также запустили мощную пропаганду по Бахмуту.

— Однако наши Силы обороны оказывают мощное сопротивление. Не дают врагу прорвать оборону. С нашей стороны не только оборонительные действия, но и активные штурмовые действия, — отметила Анна Маляр.

Напомним, что владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин сделал заявление о “выходе из Бахмута”, потому что заканчиваются его боевики. А еще продолжается внутреннее противостояние в российском военном руководстве.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что у вагнеровцев сейчас человеческий голод и они ищут причины, чтобы уйти.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.