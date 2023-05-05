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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Росія стягує у Бахмут все більше вагнерівців – Маляр пояснила причину

Бахмут
Фото: Depositphotos

Російське військове керівництво щосили хоче взяти Бахмут під контроль до 9 травня, саме тому до міста стягують все більше бойовиків ПВК Вагнер.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, вагнерівців перекидають з інших напрямків і замінюють ними штурмові загони десантників, які зараз знаходяться на Бахмутському напрямку.

Та наші бійці не дають ворогу прорвати оборону.

Крім того, вогнем української артилерії були знищені місця зберігання боєприпасів бойовиків Вагнера.

В ефірі національного телемарафону Єдині новини Ганна Маляр наголосила, що окупанти також запустили потужну пропаганду щодо Бахмута.

– Проте наші сили оборони чинять потужний опір. Не дають ворогу прорвати оборону. З нашого боку не лише оборонні дії, а й активні штурмові дії, – наголосила Ганна Маляр.

Бахмут, Війна в Україні, Ганна Маляр
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