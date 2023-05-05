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Валентина Чорна, редактор ленты

Заканчиваются боевики, а не снаряды: Череватый объяснил заявление Пригожина о “выходе из Бахмута”

пригожин, череватий

Евгений Пригожин сделал заявление о “выходе из Бахмута” из-за того, что у ЧВК Вагнера заканчиваются боевики, а также продолжается внутреннее противостояние в российском военном руководстве.

Об этом заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии BBC.

— За эти сутки уничтожено 137 оккупантов, 202 ранены, они несут большие потери, — сказал Череватый, добавив, что на самом деле у них не боеприпасный, а человеческий голод.

По словам спикера, Минобороны РФ не отправляет “вагнеровцам” подмогу в таком количестве, как им хотелось бы.

— Поэтому оккупанты ищут причины, чтобы уйти, – предположил он.

Череватый отметил, что террористы ЧВК Вагнера продолжают атаковать ВСУ в Бахмуте, там и дальше продолжаются тяжелые бои.

За сутки было 43 боестолкновения и 520 обстрелов различными калибрами.

— Интенсивность боев не спадает. Я думаю, они и дальше делают все, чтобы захватить Бахмут до 9 мая, — добавил он.

Ранее Пригожин заявил, что террористы ЧВК Вагнера “покинут Бахмут” до 10 мая из-за отсутствия боеприпасов.

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Бахмут, Война в Украине, Донецкая область, ЧВК Вагнера, Російська агресія
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