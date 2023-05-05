Пригожин заявил, что ЧВК Вагнер “покинет Бахмут” 10 мая

Террористы ЧВК Вагнер “покинут Бахмут” Донецкой области 10 мая из-за отсутствия боеприпасов.

Об этом в видеообращении сказал Евгений Пригожин.

— Я официально сообщаю министру обороны и верховному главнокомандующему: нести потери без боеприпасов в Бахмуте, бесполезные и неоправданные, мои парни не будут. Поэтому 10 мая 2023 года мы выходим из населенного пункта Бахмут, — сказал он.

В свою очередь военный эксперт Петр Черник заявил, что к подобным заявлениям Пригожина нужно относиться очень осторожно, поскольку “наш противник — мастер информационно-психологических операций”.

— Такой уникальный военный прием называется “ловушка слабости противника”. То есть заманить противника, чтобы он поверил, что другой противник уже ослаб настолько, что по нему можно ударить. Нам крайне важно не пойти на контрнаступательные действия тогда, когда это может быть опасно. Россиянам верить нельзя, — сказал Черник в эфире телемарафона Єдині новини.

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