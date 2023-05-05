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Илья Нежигай, редактор ленты

Украина и Нидерланды договорились создать спецтрибунал против преступления РФ в Гааге

Украина и Нидерланды договорились создать спецтрибунал против преступления РФ в Гааге
Фото: Офис президента

Лидеры Украины и Нидерландов договорились, что спецтрибунал по преступлению агрессии Российской Федерации должен быть размещен в Гааге.

Об этом говорится в совместном заявлении президента Владимира Зеленского и нидерландского премьера Марка Рютте, по итогам встречи лидеров в Нидерландах.

Оба лидера считают, что ни один имеющийся международный механизм не может осуществлять юрисдикцию над преступлением агрессии, совершенным в Украине.

— Мы привержены созданию специального ad hoc трибунала для судебного преследования и вынесения приговора за это преступление с привлечением международного сообщества, — говорится в заявлении.

Лидеры Украины и Нидерландов приветствовали обязательства 36 государств, которые сегодня имеют целью стать Основой группы по созданию спецтрибунала по преступлению агрессии России. Зеленский и Рютте призвали и другие государства объединить усилия в обеспечении правосудия и предотвращения безнаказанности.

— Мы твердо верим, что Гаага как город мира и справедливости является местом для размещения специального трибунала, — заявили лидеры двух стран.

Зеленский и Рютте также приветствовали создание Международного центра по преследованию за преступление агрессии (ICPA) при Евроюсте в Гааге. Кроме того, они поблагодарили государства-члены Совместной следственной группы, а также Европейскую комиссию и Евроюст за их усилия.

Президент Украины и премьер Нидерландов отдельно поблагодарили Совет Европы за приверженность к созданию реестра убытков, причиненных агрессией РФ против Украины, и подтвердили, что такой реестр убытков будет расположен в Гааге.

Ранее Владимир Зеленский в одном из своих вечерних обращений говорил, что рашистов ожидает новый Нюрнберг.

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Источник: Офис президента
Владимир Зеленский, Гаага, Гаагський суд, Гаазький трибунал, Марк Рютте, Нидерланды, Російська агресія
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