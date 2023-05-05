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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Україна та Нідерланди домовилися створити спецтрибунал проти злочину РФ у Гаазі

Україна та Нідерланди домовилися створити спецтрибунал проти злочину РФ у Гаазі
Фото: Офіс президента

Лідери України та Нідерландів домовились, що спецтрибунал щодо злочину агресії Російської Федерації має бути розміщений у Гаазі.

Про це йдеться у спільній заяві президента Володимира Зеленського та нідерландського прем’єра Марка Рютте, за підсумками зустрічі лідерів у Нідерландах.

Обидва лідери вважають, що жоден наявний міжнародний механізм не може здійснювати юрисдикцію над злочином агресії, скоєним в Україні.

– Ми прихильні до створення спеціального ad hoc трибуналу для судового переслідування та винесення вироку за цей злочин із залученням міжнародної спільноти, – йдеться у заяві.

Лідери України та Нідерландів привітали зобов’язання 36 держав, які на сьогодні мають на меті стати Основою групи зі створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії. Зеленський та Рютте закликали й інші держави об’єднати зусилля у забезпеченні правосуддя та унеможливлення безкарності.

– Ми твердо віримо, що Гаага як місто миру та справедливості є місцем для розміщення спеціального трибуналу, – заявили лідери двох країн.

Зеленський та Рютте також привітали створення Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії (ICPA) при Євроюсті в Гаазі. Крім того, вони подякували державам-членам Спільної слідчої групи, а також Європейській комісії та Євроюсту за їхні зусилля.

Президент України та прем’єр Нідерландів окремо вдячні Раді Європи за прихильність до створення реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, та підтвердили, що такий реєстр збитків буде розташований у Гаазі.

Раніше Володимир Зеленський в одному зі своїх вечірніх звернень казав, що на рашистів очікує новий Нюрнберг.

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Джерело: Офіс президента
Володимир Зеленський, Гаага, Гаагський суд, Гаазький трибунал, Марк Рютте, Нідерланди, Російська агресія
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