Зеленский – пехотинцам: Бои показывают ваш непобедимый характер

6 мая украинские пехотинцы получили поздравление к своему празднику от президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства отмечает: воины-пехотинцы во время войны преодолевают тяжелейшие испытания, опасности и трудности.

– Ожесточенные бои с врагом показывают непобедимый характер украинской пехоты. Воины каждый день проявляют героизм, давая достойный отпор агрессору. Спасибо всем вам за мужество! С Днем пехоты! – поздравил военных президент Украины.