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Татьяна Забожко, редактор ленты

Зеленский – пехотинцам: Бои показывают ваш непобедимый характер

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

6 мая украинские пехотинцы получили поздравление к своему празднику от президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства отмечает: воины-пехотинцы во время войны преодолевают тяжелейшие испытания, опасности и трудности.

– Ожесточенные бои с врагом показывают непобедимый характер украинской пехоты. Воины каждый день проявляют героизм, давая достойный отпор агрессору. Спасибо всем вам за мужество! С Днем пехоты! – поздравил военных президент Украины.

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