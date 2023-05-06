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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Зеленський – піхотинцям: Бої показують ваш непереможний характер

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

6 травня українські піхотинці отримали вітання до свого свята від президента України Володимира Зеленського.

Глава держави наголошує: воїни-піхотинці під час війни долають найважчі випробування, небезпеки та труднощі.

– Запеклі бої з ворогом показують непереможний характер української піхоти. Воїни щодня проявляють героїзм, даючи гідну відсіч агресору. Дякую всім вам за мужність! Із Днем піхоти! – привітав військових президент України.

Вітання на адресу піхоти вже надійшло від головнокомандувача Збройних сил України.

Валерій Залужний подякував кожному, хто під дощем і снігом, артобстрілами та авіаударами боронить Україну.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 437-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Володимир Зеленський

Володимир Зеленський, ЗСУ, Президент України
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