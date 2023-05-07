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Анастасия Кожушко, редактор ленты

РФ перебрасывает тяжелую технику в направлении Запорожья – Андрющенко

Російські танки, техніка РФ
Фото: Getty Images

Российская армия начала активно перебрасывать тяжелую технику через Мариуполь. Ее перевозят в направлении Запорожской области.

Об этом сообщает в своем Telegram сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

– Опять большое пополнение гусеничной техники через Мариуполь в направлении Запорожской области, – отметил он.

По словам Андрющенко, в последнее время интенсивность движения российской техники через оккупированный город постоянно растет.

Напомним, накануне заместитель начальника Главного управления разведки МО Украины Вадим Скибицкий заявил российские захватчики готовятся к круговой обороне временно оккупированного Мариуполя.

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Военная техника, Запорожская область, Мариуполь, Російська агресія
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