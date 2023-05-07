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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

РФ перекидає важку техніку у напрямку Запоріжжя – Андрющенко

Російські танки, техніка РФ
Фото: Getty Images

Російська армія почала активно перекидати важку техніку через Маріуполь. Її перевозять у напрямку Запорізької області.

Про це повідомляє у своєму Telegram повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

– Знову велике поповнення гусеничної техніки через Маріуполь в напрям Запорізької області, – зазначив він.

За словами Андрющенка, останнім часом інтенсивність руху російської техніки через окуповане місто постійно зростає.

Нагадаємо, напередодні заступник начальника Головного управління розвідки МО України Вадим Скібіцький заявив російські загарбники готуються до кругової оборони тимчасово окупованого Маріуполя.

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Військова техніка, Запорізька область, Маріуполь, Російська агресія
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