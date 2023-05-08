Россия будет в панике, когда ВСУ начнут контрнаступление — заместитель министра обороны

Россия будет в панике, когда Вооруженные силы Украины начнут контрнаступление.

Об этом в интервью The Independent сказал заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов.

Он уверен, что контрнаступление разоблачит правду, которая скрывается российской пропагандой.

— Мы начнем наше контрнаступление — когда и где — это сейчас не имеет значения. [И когда это произойдет] Россия будет в панике, вы увидите много паники. Они [россияне] до сих пор не понимают, что [их] пропаганда демонстрирует ложную картину того, что происходит на самом деле. Эту войну выигрывают на земле, а не на экранах телевизоров, не в интернете, — сказал Гаврилов.

Замминистра обороны напомнил, что РФ потеряла около 200 тыс. солдат с начала полномасштабного вторжения.

По словам Гаврилова, Кремль не сможет скрывать масштабы потерь от народа, когда Украина начнет отвоевывать территорию, и количество убитых только возрастет.

— Вы не можете обманывать свой народ в течение многих лет, особенно если они начинают видеть разницу на местах, они начинают видеть убитых и раненых, они будут видеть семьи, которые потеряли своих мужей. Смерть сына, или мужа, или брата не скроешь. Я не удивлюсь, если однажды мы увидим что-то, что будет способствовать немедленному краху российской стратегии или ее военных сил или ее экономики, — сказал он.

Комментируя вооруженную помощь от союзников, Гаврилов призвал предоставить Украине техническое преимущество.

— Доверяйте нам. Будьте более позитивными к Украине и помогите нам достичь результата, — добавил заместитель Резникова.

Фото: ОК Север

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