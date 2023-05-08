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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Росія буде в паніці, коли ЗСУ розпочнуть контрнаступ – заступник міністра оборони

військовий ЗСУ

Росія буде в паніці, коли Збройні сили України розпочнуть контрнаступ.

Про це в інтерв’ю The Independent сказав заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов.

Він впевнений, що контрнаступ викриє правду, яка приховується російською пропагандою.

– Ми розпочнемо наш контрнаступ – коли і де – це зараз не має значення. [І коли це станеться] Росія буде в паніці, ви побачите багато паніки. Вони [росіяни] досі не розуміють, що [їхня] пропаганда демонструє неправдиву картину того, що відбувається насправді. Цю війну виграють на землі, а не на екранах телевізорів, не в інтернеті, – сказав Гаврилов.

Заступник міністра оборони нагадав, що РФ втратила близько 200 тис. солдатів від початку повномасштабного вторгнення.

За словами Гаврилова, Кремль не зможе приховувати масштаби втрат від народу, коли Україна почне відвойовувати територію, і кількість вбитих лише зросте.

– Ви не можете обдурювати свій народ протягом багатьох років, особливо якщо вони починають бачити різницю на місцях, вони починають бачити вбитих і поранених, вони бачитимуть сім’ї, які втратили своїх чоловіків. Смерть сина, чи чоловіка, чи брата не приховаєш. Я не здивуюся, якщо одного разу ми побачимо щось, що сприятиме негайному краху російської стратегії або її військових сил чи її економіки, – сказав він.

Коментуючи збройну допомогу від союзників, Гаврилов закликав надати Україні технічну перевагу.

– Довіряйте нам. Будьте більш позитивними до України та допоможіть нам досягти результату, – додав заступник Резнікова.

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Фото: ОК Північ

Війна в Україні, ЗСУ, Російська агресія
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