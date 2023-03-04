Март, 04 в 12:58

С начала полномасштабного вторжения в Украину армия РФ уже потеряла более 200 тыс. человек убитыми и ранеными

Такие данные озвучил командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

Выступая в качестве почетного гостя на традиционном обеде в Гамбургской ратуше, он отметил, что “масштабы этой войны невероятны”.

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По данным Каволи, во время боев в Украине погибли или получили ранения более 200 тыс. российских солдат и более 1800 офицеров армии РФ.

Кроме того, российские войска потеряли более 2 тыс. боевых танков и ежедневно в среднем тратят на фронте более 23 тыс. артиллерийских снарядов.

Каволи подчеркнул, что после нападения РФ на нашу страну НАТО должно адаптироваться к новой реальности: когда появляется угроза, аргументом должна быть “жесткая сила”.

– Если кто-то приходит с танком, у вас тоже должен быть танк. Однако один из уроков Холодной войны состоит в том, что точность оружия – это то, что имеет значение. Кроме того, важны производственные мощности оборонной промышленности. Войну выиграет тот, кто может производить быстрее всего, – отметил генерал.

Он также обратил внимание на важность гражданского лидерства, что продемонстрировала война в Украине.

– Мы научились из этого конфликта, что гражданское лидерство абсолютно необходимо. Оно может мобилизовать нацию и вдохновить партнеров, — объяснил Каволи.

Согласно официальным данным Генерального штаба ВСУ, потери России в войне против Украины превысили 152 тыс. убитыми. Только за последние сутки украинские военные уничтожили 820 оккупантов.

Кроме того, РФ потеряла на поле боя более 3,4 тыс. танков, 6 683 боевых бронированных машин и 2 414 артиллерийских систем.