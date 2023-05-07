Каким может быть украинское контрнаступление: сценарии Washington Post

Огромная линия фронта создает многочисленные потенциальные пути для контрнаступления украинских Сил обороны.

Об этом сообщает The Washington Post.

Так, одной из ключевых целей для Украины может быть разрушение так называемого сухопутного моста между Россией и оккупированным Крымом. Для этого нужно разорвать ключевые линии снабжения российских войск в Запорожской области и изолировать российские базы на полуострове.

Украина может сосредоточить свои усилия на юге и попытаться освободить город Мелитополь, который Россия определяет как областную столицу оккупированной части Запорожской области, а затем продвигаться вперед, пытаясь разорвать сухопутный мост. Также важными целями на этом пути есть восстановление контроля над Запорожской АЭС и Каховской гидроэлектростанцией на юге Херсонской области.

В издании предполагают, что Украина может атаковать и Крым, вероятно, с помощью военно-морских операций и, возможно, даже высадки морского десанта. Спутниковые снимки показывают большие траншеи, которые российские оккупационные войска вырыли в рамках подготовки к потенциальному нападению.

По другим сценариям, украинцы могут наступать на восток через город Бахмут Донецкой области, за который ведутся ожесточенные бои, или из города Купянск, пытаясь восстановить контроль над территориями в Луганской области.

Другой вариант заключается в том, что ВСУ могут атаковать российские позиции через город Угледар в Донецкой области в направлении оккупированного Мариуполя.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины начнется в ближайшие недели, а успех ВСУ на поле боя может приблизить переговоры, направленные на построение справедливого мира.

Источник : The Washington Post

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