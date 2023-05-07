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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Тішитися рано, нам потрібно більше такої зброї. Ігнат про збиття Кинджала над Києвом

Літаки РФ з ракетами Кинджал
Фото: Depositphotos

У Повітряних силах Збройних сил України підтвердили інформацію, про те що комплекс Patriot, наданий західними партнерами, 4 травня збив російську ракету Кинджал. Втім російська армія занадто рано дізналася про це. 

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він нагадав, що ЗРК Patriot вже заступили на бойове чергування, вже є успішна робота комплексу, втім радіти ще рано.

– Зарано росіяни дізнались про цю успішну роботу. Маємо потішитись, що маємо таку зброю, але тішитись рано, тому що її мало, треба значно більше цих систем, щоб захистити наші великі міста, захистити об’єкти інфраструктури та атомної енергетики, – сказав Ігнат.

Нагадаємо, 5 травня, з’явилася інформація що ЗСУ над Києвом вперше успішно перехопили російську “гіперзвукову” ракету Кинджал.

Видання Defense Express написало, що це сталося близько 02:40 4 травня у небі над Києвом. Видання повідомило, що з власних джерел отримало фото уламків. З огляду на знімки, уламки без бойової частини впали на стадіоні у межах столиці.

На одному з фото – носовий обтічник, який максимально схожий із тим, який використовується саме у ракеті Х-47 Кинджал зі складною формою різких переходів діаметра.

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Війна в Україні, Повітряні сили України, Ракетні удари Росії, Російська агресія, Юрій Ігнат
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