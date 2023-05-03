Контрнаступление готовится в следующие недели, а успех на поле боя может приблизить переговоры о мире- Блинкен

Контрнаступление Вооруженных сил Украины начнется в ближайшие недели, а успех ВСУ на поле боя может приблизить переговоры, направленные на построение справедливого мира.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он заявил, что контрнаступление — это один из самых быстрых способов перейти к переговорам, которые приведут к прочному миру.

Блинкен считает, что Москва уже потерпела неудачу, потому что пыталась стереть Украину с карты, включить ее в состав РФ, ликвидировать ее существование как независимого государства, однако это ей не удалось и точно не удастся в будущем.

— Он (мир. — Ред.) начинается прежде всего с признания того, что на карту поставлена территориальная целостность, суверенитет и независимость Украины, поэтому любое мирное соглашение должно базироваться на этом, — считает Блинкен.

Американский госсекретарь сказал, что США приветствуют любой диалог о мире, но отметил одно основное условие, комментируя вопрос иностранных журналистов о последних инициативах Китая по Украине. По его мнению, страны должны уважать территориальную целостность, суверенитет и независимость других государств.

Источник : Fox News

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