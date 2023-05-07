Яким може бути український контрнаступ: сценарії Washington Post

Величезна лінія фронту створює численні потенційні шляхи для контрнаступу українських Сил оборони.

Про це повідомляє The Washington Post.

Так, однією з ключових цілей для України може бути руйнування так званого сухопутного мосту між Росією і окупованим Кримом. Для цього потрібно розірвати ключові лінії постачання російських військ у Запорізькій області та ізолювати російські бази на півострові.

Україна може зосередити свої зусилля на Півдні і спробувати звільнити місто Мелітополь, яке Росія визначає як обласну столицю окупованої частини Запорізької області, а потім просуватися вперед, намагаючись розірвати сухопутний міст. Також важливими цілями на цьому шляху є відновлення контролю над Запорізькою АЕС та Каховською гідроелектростанцією на півдні Херсонської області.

У виданні припускають, що Україна може атакувати й Крим, ймовірно, за допомогою військово-морських операцій і, можливо, навіть висадки морського десанту. Супутникові знімки показують великі траншеї, які російські окупаційні війська вирили в рамках підготовки до потенційного наступу.

За іншими сценаріями, українці можуть наступати на схід через місто Бахмут Донецької області, за яке ведуться запеклі бої, або з міста Куп’янськ, намагаючись відновити контроль над територіями в Луганській області.

Інший варіант полягає в тому, що ЗСУ можуть атакувати російські позиції через місто Вугледар на Донеччині у напрямку окупованого Маріуполя.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що контрнаступ Збройних сил України розпочнеться в найближчі тижні, а успіх ЗСУ на полі бою може наблизити переговори, спрямовані на побудову справедливого миру.

Джерело : The Washington Post

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